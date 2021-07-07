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內褲和襪子該分開洗？情侶吵翻怨「浪費水」 網曝解決方法

聯合新聞網 / 今周刊
一名網友表示，他和另一半為洗衣服內褲和襪子是否該分開洗而吵架，因此想問問網友們的建議及是否有解決辦法，吸引不少網友討論。圖／聯合報系資料照片
一名網友表示，他和另一半為洗衣服內褲和襪子是否該分開洗而吵架，因此想問問網友們的建議及是否有解決辦法，吸引不少網友討論。圖／聯合報系資料照片

每個人的洗衣習慣都不同，若住在一起可能會因是否要分開洗而產生糾紛。一名網友表示，他和另一半為洗衣服內褲和襪子是否該分開洗而吵架，因此想問問網友們，是否有因洗衣服的習慣不同而吵架的經歷，吸引不少網友討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，他和另一半因內褲和襪子是否該跟開洗而吵架，因夏天容易流汗加上運動，衣服不想放太久，所以平時一周平均洗2次衣服，但另一半卻表示，若內褲與襪子分開洗，洗衣量會變超少，相當浪費水，且全部放進洗衣機再加入洗衣精洗好就乾淨了，於是他想問問網友的建議，是否有解決辦法。

網友紛紛表示，「學生宿舍，全部一起洗」、「我都一起洗，放衣服消毒液+烘衣，但床單棉被會分開洗」、「全部衣物都一起用洗衣機洗，相信科技的力量」、「在意就自己每次洗澡手洗啦，抗菌洗衣精加下去都差不多」、「一起洗，但會額外加過碳酸鈉，且沒有香港腳或腳汗之類的問題」、「全部丟下去派，不過內褲會手洗」、「說真的，現在是21世紀了，現在新的洗衣機加上品牌濃縮洗衣精，所有衣服內褲襪子丟一起洗也完全沒差，全自動流程出來之後全部跟新的一樣，在現代社會還講究這個，根本是造成他人困擾的強迫症行為」。

有網友則認為，「兩個人都一致認為要分開洗」、「男生可能無所謂，但女生要分開」、「全部用手洗，分開洗」、「我知道實際上沒差，但我還是會分開」、「洗衣機控制水量不就不會浪費水」、「從來都是分開的才對啊」、「有烘衣機還可以（一起洗）啦，沒烘衣機不好吧」、「內衣褲洗澡時順便手洗，襪子跟衣服不分開洗，衣服深淺色分開洗，床單被套單獨洗」、「沒有消毒劑、沒有烘衣機是無法除菌的，國外洗衣精有消毒劑，國內沒有，故不同襪子的菌群還有黴菌，非常不好」。

有網友則建議，「各自衣物分開洗，自己決定方式」、「誰洗衣服就誰決定啊」、「滾筒洗衣機有出上層洗衣服下層洗襪子的，不用吵架，一機搞定」。

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