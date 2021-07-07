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生小孩和買房子選哪個？ 網曝關鍵：一個資產一個負債

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇，若2者都不用一次付清，可每月慢慢繳款，「生小孩跟買房子會選哪個？」，此文一出，吸引不少網友紛紛解答。圖／ingimage
一名網友好奇，若2者都不用一次付清，可每月慢慢繳款，「生小孩跟買房子會選哪個？」，此文一出，吸引不少網友紛紛解答。圖／ingimage

生小孩及買房都是人生大事，需要考慮清楚才能做決定。一名網友好奇，若2者都不用一次付清，可每月慢慢繳款，「生小孩跟買房子會選哪個？」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，生小孩和買房子兩者都要花幾百萬，若都不用一次繳清，每個月慢慢繳款以萬在計算，買房不算頭期款的幾百萬，用全額貸款去算，養小孩的部分則跟背20幾年房貸差不多，於是她想問問網友們「生小孩和買房兩種會選哪個？」，此文一出，吸引不少網友紛紛解答。

不少網友認為，買房優先，「買房子吧」、「買房先，因為孩子不是說有就有，來了還是要生」、「生小孩只有痛苦吧」、「有聽過討厭或喜歡小孩，沒聽過討厭房子，很好選」、「如果要選的話…房子吧，小孩要一直花錢」、「生小孩以後還要幫忙買房、娶妻、帶孫子，不婚不生快樂一生」、「房子只會增值，當然選房子」、「絕對是買房，先自己過得舒服了才有空想小孩，不然不生」、「生小孩後悔不能塞回去或賣掉，但房子想賣就能賣」。

有網友則認為，生了小孩後就會買房了，「有些人生了小孩就有房子了...」、「當初選生小孩，結果生完不到一年買房，剛好找到房貸跟房租差不多的房子，頭期不高」、「生小孩的不買房子很麻煩吧」、「我看很多是因為小孩子才買房子欸，現在的人都是貸款養家」、「以前沒想買房，有了小孩後就買了」、「生養小孩是人生難得的體驗，現在不生以後可能生不出來，房子隨時可以買」、「養小孩要快樂不容易，通常都變成雙方都將就過日子，但偶爾講究一下日子還不錯有趣」。

不過，有網友認為，「這兩個不能比吧，很想生的人就會生，你猶豫代表沒那麼想要小孩」、「一個是資產，一個是負債」、「生小孩要看隊友」、「這兩個都需要衝動，還要考慮就都先不要」、「不喜歡小孩就別硬要生，小孩也很可憐，被為了特定目的而被生出來」。

買房 生育

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