林昶佐「記者會前」2張照片曝光 網友秒懂為何自治會長如此憤怒

台北市環南市場爆發群聚染疫，日前指揮中心指揮官陳時中，台北市長柯文哲一同召開記者會，萬華區立委林昶佐一同出席，還當場嗆柯文哲「講廢話」，反被環南市場自治會長林勝東回嗆到啞口無言。有網友貼出兩張新聞畫面擷圖，瞬間懂了為何自治會長會如此憤怒。

有網友在《PTT Gossiping》板貼出兩張當天記者會電視直播擷圖，畫面中市長柯文哲、農委會主委陳吉仲、自治會長林勝東聚在一起討論，立委林昶佐不在其中。直到有人喊「部長來了」，卻見到林昶佐站在車旁，身體微前傾迎接陳時中。

原PO不滿寫道「你不去問會長有什麼要幫忙的？至少現場演一下，你還穿得白親衫，趴哩趴哩，然後就是在批評！沒有建設性的意見！你被噴爆真的剛好！你看誰現在要救你？」

貼文一出，網友紛紛留言「第一次看到有立委去迎部長下車，笑死」、「立委迎接官員？這還有辦法監督嗎？」、「笑死，國會議員迎接部長，連自己身份都搞不清楚，真夠廢」、「一個立委，當部長的細漢仔…」、「官場現形記」、「終於懂會長罵捧懶意思」。