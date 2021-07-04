外送被送錯不知怎辦？ 過來人曝平台運作內幕 網友勸：直接吃掉

本土疫情持續延燒，許多民眾為避免出門採買，習慣使用外送平台訂購外食，但也容易遇到「被送錯」訂單的窘境。一名網友就在網路上分享自身叫外送卻被送錯品項、不知該如何是好的經驗，引起網友熱議。

原PO在PTT「女孩板」（WomenTalk）上發文表示，第一次訂外送，結果拿到才發現和訂購的品項不一樣，正確來說是「多了超多東西」。因此在功能表上選擇幫助、拍照上傳，接著就收到退費通知，但原PO看著多出來的東西卻不知如何處置，因此請教網友「東西是要吃掉，還是會有人來拿」？

對此，許多網友一致留言表示「直接吃掉」、「不會收回，也不會重送。就當賺到一餐」、「吃掉，有問題也不是你的問題」；一名網友則分享親身經驗「上次吃掉送錯的八片雞排，不僅退款還送155元餐費」。

不過，也有網友認真解答「以平台和餐廳的角度而言，收回去再拿去給當初訂的人不能保證品質，如果吃下肚發生問題會更難善後。假設人心險惡，被加料怎麼辦？所以實際的做法就是認列虧損...為了降低這種送錯機率就是從送貨員的KPI下手」、「吃掉，他們不可能再來收回，也有衛生疑慮」、「抽成30%就是花在這邊，當做貴那麼多的回饋吧」。

但不少網友則認為這是「心情」問題，「之前用熊貓訂炸雞桶，結果來了兩塊雞排也是直接退費，雖然變成吃免錢，但人家那天就是想吃炸雞啊！」、「上次訂生鮮外送多給一包烏龍麵，立馬傳訊息給客服，客服回信說收著不用退回去。雖然不是自己的錯，但沒付錢心裡還是怪怪的」。