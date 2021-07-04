官員靜悄悄... 他驚市場自治會長勢力大？ 網：看林佳龍就知道

北市環南市場近日爆發群聚染疫危機，不料卻在2日中央和地方前往視察時，發生自治會長林勝東嗆聲無黨籍立委林昶佐的意外插曲。對此，就有網友好奇發問，市場自治會長的勢力究竟有多大？為何能讓現場官員都閉嘴，引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板上發文表示，前天看市場自治會會長在嗆人，嗆的連在場官員都只能一直「好啦好啦」緩和氣氛，市場自治會會長有多大？要當是不是要很有本事？

貼文一出，一名網友特地回覆解釋道，要管幾千戶的農林漁工會，若沒有一些本事，是壓不住地頭蛇的。能夠當上地方農林漁工會長的，在地方都是黑白通吃，「人家給你面子你才當得上」；況且這種社會底層求生存的都很重義氣，選舉時都會同一張口出聲，要支持就一起支持、要倒戈就會全倒戈，更稱「當初林佳龍選輸台中市長，就是台中海線工會沒有擺平」，最後直言「要這樣搞萬華鐵倉...以後會有很趣啦」。

對此，網友們則紛紛留言回應「就樁腳啊」、「1000多個攤商=1000多個家庭」、「大概是候選人不跟他拜碼頭就不用選的程度吧」、「如果環南之後能開尾牙，你等著看」、「像我媽之前就聽菜商說韓國瑜很棒、關心農民之類的，你就知道威力有多大」。