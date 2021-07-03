客人喊家裡沒門牌！ 外送員「神回一句」網笑翻：根本通靈王

疫情嚴峻當下，許多民眾為了減少外出，做好防疫工作，於是會選擇叫外送來解決三餐，因此也鬧出不少爭議及笑話，有一名網友表示，認識的外送員收到了一張訂單，但是卻直接告知「沒有門牌」，而外送員一句話「神回」，也讓網友大讚「根本是通靈王」。

網友1日在臉書「爆怨2公社」發文指出，她認識的一名外送員，最近接到了一張訂單，不過客人卻直接在訊息中告知「我這沒門牌」，接著又說「在新生街路口」，結果該名外送員神回一句「沒關係，我會觀落陰」，原po則不滿說「現在當外送員除了要會18般武藝之外，連觀落陰也要精通，人客啊妳家沒門牌難到妳都沒在收信、網購的嗎？」。

其他網友看了也笑翻說「少了一個擲筊，差評！」、「會觀落陰那不用做外送啦，去開壇幫人辦事應該賺更多」、「回答的也很好笑我，相信客人當下一定笑出來」、「外送員的隱藏職業是通靈王」、「這隊友好幽默哦」、「我記得一次我寄包裹去大陸，對方既然叫我寫某某路某某段的第一支電線桿，噗！真的很可以」。

客人和外送員表示自己家沒有門牌，外送員淡淡的回了一句「我會觀落陰」，讓不少網友看了笑出來。 圖／爆怨2公社

但也有人表示「可是我家也真的沒門牌，送習慣的才會知道我家地址，不然每次導航都會送到隔壁去」、「我在台北租的房子因為整修過，門牌拿下放在很不顯眼的地方⋯我們也不想」、「我家有門牌，但外送員永遠找不到我家啊...因為導航搜不到我家」。

還有人分享經驗「鄉下真的很多沒有欸，我遇過報住址用請你這條路直直走遇到一棵榕樹右轉，直走後會看到一棵芒果樹，芒果樹左轉再遇到一棵榕樹那邊就是我家了。 真心不騙...我晚上去根本認不出什麼樹是什麼樹...」。