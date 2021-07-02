環南市場爆多人確診！他喊「其他縣市也要抓」：黑數恐不只在台北

為防止北農群聚感染擴大，台北市政府日前針對萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場，以及環南市場進行全面篩檢，今早傳出環南市場有41人PCR陽性確診，引發各方關注，擔心疫情再度失控。不過有網友就表示，他認為只要進行普篩，雖然數字看似升溫，但實際上就是在「抓出黑數」，或許其他縣市也該跟進效仿，才能確認黑數究竟有無存在於社區。

台北市環南市場今早一口氣傳出41例確診，早上7點半緊急封閉進行消毒，讓各界感到憂心，疫情指揮官陳時中、台北市長柯文哲等人稍早也趕往現場勘查，並召開臨時記者會說明。會中一同到場的無黨籍立委林昶佐當面批評柯文哲的防疫行動過慢，隨後又遭市場攤商嗆聲，場面一度相當混亂。

疫情中心指揮官陳時中(前左三)與台北市長柯文哲(前右三)等人前往環南市場視察。立法委員林昶佐(左二)對柯文哲開砲，卻被環南市場自治會會長反嗆。記者余承翰／攝影

一名網友在網路論壇PTT發文表示，環南市場突然爆出確診後，感覺得出大家有些慌亂，不過他冷靜分析指出，目前台北市已經針對部分高風險市場進行篩檢，每次普篩都可以抓出一些黑數，因此，他認為其他縣市或許也該跟進擴大普篩，才能了解「黑數是不是只存在台北市」。

文章曝光後，不少網友都說「每星期都要定期做吧」、「解封前應該針對可能潛在熱區篩檢」、「危險區域本來就該定期篩」、「沒普篩根本一堆無症狀沒抓出來」、「支持，真的是嚇死我了」、「真的，趕快篩一篩就對了」等，支持篩檢範圍再擴大。

不過也有人認為「沒案例幹嘛要篩」、「沒確診的區域你普篩是嫌錢太多喔」、「雙北案例那麼多，當然篩的也多」、「被懷疑有不明感染源與接觸者過多才會篩吧」；還有人則指出「台南安南果菜市場前幾天做PCR全都陰性」、「桃園篩檢五大果菜市場全陰性」、「高雄屏東都篩很多」等，分享各縣市狀況。