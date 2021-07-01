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哪一種米製品最好吃？ 網友大推「1美食」：蠻特別的食物

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友因有麩質過敏，所以從小到大都是吃米類食物，於是她想問問，「哪一種米製品最好吃」，引起不少網友討論。圖／ingimage
一名網友因有麩質過敏，所以從小到大都是吃米類食物，於是她想問問，「哪一種米製品最好吃」，引起不少網友討論。圖／ingimage

米是亞洲人的主食之一，不僅能製成飯糰、壽司還可製成碗粿、蘿蔔糕、湯圓麵類等等食物。一名網友因有麩質過敏，所以從小到大都是吃米類食物，於是她好奇，「哪一種米製品最好吃」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT」女人版發文，她表示自己因有麩質過敏的問題，因此從小到大都是吃米類食物，除了平常吃的白飯外，不外乎就是米粉、米苔目、粄條，去到中壢時才有米干可以吃，但身邊朋友們的喜好眾說紛紜，因此想問問網友們，「覺得哪一個才是最好吃的」。

網友紛紛表示，「廣東腸粉」、「最喜歡的還是好吃的白飯」、「米腸、油飯、河粉」、「蘿蔔糕、米糕、碗糕」、「麻糬好吃」、「仙貝、米餅、蘿蔔糕」、「豬血糕」、「喜歡粄條」、「米腸、米台目、湯圓」。

不過，最多人推薦的則是「米干」，米干是以純米、手工製作而成的麵條，也是雲南傣族節慶時不可或缺的佳餚，「米干，感覺很像以前常在眷村吃的涼麵」、「米干好吃，有點像粄條」、「米干要在外省聚落才有機會找到，蠻特別的食物」。

PTT

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