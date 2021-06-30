領不到打工紓困！她一查發現公司「暗黑操作」 爆氣：看清公司

疫情持續衝擊各行各業，對此勞動部再擴大紓困方案，針對部分工時受雇勞工提供生活補貼1萬元，以舒緩生計衝擊。一名網友要申請紓困金，符合資格必須在4月30日「當天」投保就業保險，但卻發現公司在4月29日退保，因此無法領取紓困金，令她相當傻眼直呼，「用打工族紓困1萬元看清公司」。

一名網友在「Dcard」工作版發文，她想申請打工紓困1萬元，但卻發現自己不符資格，符合的資格要在4月30日「當天」投保就業保險，去勞保局一查才發現，雇主在4月29日退保，下一次投保時間是5月4日，因此她無法領到打工紓困金，看到這她的心已涼了一半，經過對照班表後她發現，「雇主3~5天為一個級距幫我投保勞保」。

原po在這間公司待了2年多，每個月是排班制，晚班工讀的工時大概是4.5~5.5小時／一天，一個月會有10~15天左右，她表示，一直很相信公司，所以沒有去查詢，並呼籲大家要注意勞保，「不然像我在裡面做2年多，結果累積年資是一年三個月」，令她既傻眼又憤怒。

網友紛紛表示，「超多公司都這樣一直加退」、「你公司也太閒了吧。又差沒多少，怎不直接保一個約的」、「之前也有遇到這種的欸，不知道現在還可不可以檢舉」、「如果當初公司沒跟你簽訂短期或者跟你說明，都應該全月加保才對，可以去舉報！」。

此文一出，也釣出不少苦主，「我更慘，我一直以為公司有幫我保，結果完全沒有，工讀的命不是命」、「我四月中就職，老闆五月才幫我保，一樣氣死」、「我也是4/29被退保....沒保滿整個月，因為4/30勞動節沒上班」、「我4/30退保，壓線好驚險，不過你們公司也太斤斤計較了吧」、「我也被這樣搞過，在職一年， 而且我一週上班3-5天，月工時100H以上，每天加保退保唷！有夠氣」。

有網友則分析，雇主把原po算為短期的計時員工，所以是以1萬初投保，至於加退保都是一種省成本的手段，例如有上班才加保，沒排班就退保，是一種對公司省成本的財務操作，「講白了公司還是有投保，投保最低金額也有合法，但加加退退就有爭議，建議可以向勞工局檢舉看看」。