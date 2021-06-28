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加油金額149元 貼心員工多按一下湊整數「空氣瞬間凝結」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享近日趣事，原來是加油站員工詢問是否要加金額跳停金額149元湊至整數150元，該網友同意後沒想到對方卻加到了151元，場面瞬間尷尬，貼文引起網友共鳴。圖片來源／ingimage
一名網友發文分享近日趣事，原來是加油站員工詢問是否要加金額跳停金額149元湊至整數150元，該網友同意後沒想到對方卻加到了151元，場面瞬間尷尬，貼文引起網友共鳴。圖片來源／ingimage

多數自駕或是騎車民眾都有到加油站加油的經驗，部分民眾習慣「跳停就好」，其他人則偏好能夠將金額湊至整數。近日一名網友便發文分享加油趣事，原來是加油站員工詢問是否要加金額跳停金額149元湊至整數150元，該網友同意後沒想到對方卻加到了151元，場面瞬間尷尬，貼文引起網友共鳴。

原PO在FB社團「報廢公社二館」發文，他在文中說明近日去加油時，因為加滿跳停的金額剛好是149元，工作人員便貼心詢問他「可以加到150嗎？」原PO沒多想便同意了。

沒想到員工多按了一下油槍後，金額卻跳到了151元，沒湊成整數外，原PO還需多付零錢，若原PO手邊沒有零錢就麻煩了。對於這個小插曲，原PO回憶當時「空氣瞬間凝結」，讓他忍不住開玩笑說「叫你們站長出來」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛表示自己有也有類似經歷，「最怕空氣突然安靜：您好總共151」、「哈哈跟我遇到的狀況一模一樣，員工還尷尬地問：有一塊嗎」、「有時候一塊還找不到，找半天就是少一塊」。

也有加油站同行分享員工通常都不是故意的，因為有時金額差距很小時，操作油槍容易失手，重要的是處理態度，「第一時間立馬認錯，表示誠意自行吸收，通常10位客人有9位不會計較這個」、「以前我打工的時候不小心多加一元，我也是幫客人付，畢竟是自己的錯誤」。

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