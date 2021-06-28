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上班人潮又增加？他酸「公司不會不見」 網批：別道德綁架

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現近日上班車潮增加。交通示意圖。記者記者劉學聖／攝影
網友發現近日上班車潮增加。交通示意圖。記者記者劉學聖／攝影

三級警戒延長至7月12日，不過近日外出人潮明顯增多，民眾紛紛「關不住」出籠。有網友表示，今（28）日早上出門發現通勤人潮又更多了，直言「公司不會不見」。其他網友則表示不需要道德綁架，不上班就沒有收入，痛批「去講給老闆聽啊！薪水照發嗎？大家不都被生活所逼嗎？」

有網友在PTT發文表示「公司不會不見」，他指出，今日早上出門發現上班人潮又更多了，他表示，「我真的氣氣氣氣齁，好好待在家防疫很難嗎？」

其他網友則表示「老闆待在家，員工正常上班」、「沒四級都是屁話」、「因為工作會不見」、「台灣變種病毒不會傳染給認真上班的人」、「公司不會不見，可是工作會不見喔」、「沒去公司你要給我錢嗎」、「錢不見了」、「道德綁架文」、「繼續用口號信心加持、情緒勒索啊」、「唉！年輕人又鬆懈了」。

另外也有網友感同身受表示「今天人真的爆多，我已經放棄了」、「真的好多人，鬆到不行」、「搭車基隆往台北，每站都有排隊人潮」、「根本回到疫情前的車流量了」。

情緒勒索 薪水 三級警戒 PTT

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