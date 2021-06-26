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疫情期間「自己煮比外面省錢？」網點出1關鍵：看人數

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現，自己其實自己做菜其實成本跟外面買的便當差不多，想問「怎麼才能比外面便宜」。 圖／ingimage
有網友發現，自己其實自己做菜其實成本跟外面買的便當差不多，想問「怎麼才能比外面便宜」。 圖／ingimage

全國新冠肺炎疫情嚴重，全國三級警戒也延長到7月12日，不少上班族還是採取遠端工作的模式，待在家裡避免外出，有人因為在家時間多了，為了健康或是省錢，也會自己煮來解決三餐，有網友發現，自己其實自己做菜其實成本跟外面買的便當差不多，想問「怎麼才能比外面便宜」，有網友點出關鍵是「人數」。

一名網友在Ptt WomenTalk以「自己煮真的有比較省嗎？」發文，她表示煮過幾次後發現成本跟外面便當差不多，那買便當就好啦，還省時不需要自己備料，也好奇大家「自己煮要怎麼樣才能比外賣便宜啊？」，引起熱議。

很多網友直指原因「人數是重點」、「看人數」、「家裡人數多煮大量才便宜，一個人只能簡單煮」、「如果一個人吃煮三菜一湯，花費的時間金錢不如去買便當，不過自己煮比較健康啦」、「超過兩人比較會有省錢效益出來」、「沒有省，外面吃肉可能才三片，自己煮會下一盒」、「實際上沒有，只是比較健康，外面大量進貨，成本一定啲，而且都是買便宜的菜色」、「沒有，絕對沒有」。

也有人表示「我3000吃兩周」、「要省錢不能想吃什麼煮什麼，只能什麼便宜買什麼煮」、「用廣達香肉醬炒洋蔥和香菇，然後下關廟麵，用肉醬拌麵，煮個水煮蛋燙青菜，這樣大概一餐20，真的是看怎麼煮」、「超級省，我都買6折品，一盒肉分兩餐煮」、「自己煮了一個月，我省了4000欸」、「我是有省到，平常吃外送點太貴」、「自己煮省多了！有魚肉蛋菜，兩個人吃一餐，還可以帶隔天便當，我是不可能隨便煮的」。

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