半夜遭陌生人狂轉門把！獨居女子上網求助 網曝門上「這1物」要注意

不少人離鄉背井求學、就職，在外租屋是常態，然而獨居卻也容易使人身陷危險環境之中。一名女網友就在網路上表示，租屋處房門凌晨時分突遭陌生男子狂轉門把，讓她嚇到不敢入睡，引起網友熱議。

原PO凌晨在PTT「女孩版」（WomenTalk）緊急發文表示，本來在床上醞釀睡意，外面一直傳來開門聲，原以為是隔壁房的人，後來想想不對、聲音很靠近。偷偷往貓眼一看，卻發現是一個陌生男子在轉門把。原PO懷疑該男子不知道是喝醉了還是怎樣，然而當下已經快凌晨三點了，讓她忍不住害怕求救「我該怎麼辦...」。

貼文一出，網友紛紛留言直呼「太恐怖」、「千萬別開門」，同時也提供原PO許多建議，包括「買個阻門器」、「建議在外租屋可買防盜安全鎖」、「找人加裝門鏈鎖」、「房門外面擺一雙男鞋」、「放podcast男生的聲音」、「備好防身物品（防狼噴霧之類的）」、「可以再買一個大聲警報器」，也有網友回家時都大聲講電話「內容可以提到些對方特徵...假裝有人在家等我」。

最後，原PO更新回應，在報警後警察已經來過了，他們認為應該是喝酒醉了才會一直轉門把，讓網友們都鬆了一口氣。不過，針對許多大門上都有的「貓眼」裝置，網友則特別提醒一定要用東西遮住，表示市面上有種偷窺設備叫「反貓眼」。「反貓眼」和貓眼的功能正好相反，能從門外透過貓眼探進室內，過來人表示「反貓眼看室內輕輕鬆鬆」。