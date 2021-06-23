聽新聞
test
0:00 / 0:00

半夜遭陌生人狂轉門把！獨居女子上網求助 網曝門上「這1物」要注意

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在網路上表示，租屋處房門凌晨時分突遭陌生男子狂轉門把，讓她嚇到不敢入睡，引起網友熱議。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友在網路上表示，租屋處房門凌晨時分突遭陌生男子狂轉門把，讓她嚇到不敢入睡，引起網友熱議。情境示意圖。圖／Ingimage

不少人離鄉背井求學、就職，在外租屋是常態，然而獨居卻也容易使人身陷危險環境之中。一名女網友就在網路上表示，租屋處房門凌晨時分突遭陌生男子狂轉門把，讓她嚇到不敢入睡，引起網友熱議。

原PO凌晨在PTT「女孩版」（WomenTalk）緊急發文表示，本來在床上醞釀睡意，外面一直傳來開門聲，原以為是隔壁房的人，後來想想不對、聲音很靠近。偷偷往貓眼一看，卻發現是一個陌生男子在轉門把。原PO懷疑該男子不知道是喝醉了還是怎樣，然而當下已經快凌晨三點了，讓她忍不住害怕求救「我該怎麼辦...」。

貼文一出，網友紛紛留言直呼「太恐怖」、「千萬別開門」，同時也提供原PO許多建議，包括「買個阻門器」、「建議在外租屋可買防盜安全鎖」、「找人加裝門鏈鎖」、「房門外面擺一雙男鞋」、「放podcast男生的聲音」、「備好防身物品（防狼噴霧之類的）」、「可以再買一個大聲警報器」，也有網友回家時都大聲講電話「內容可以提到些對方特徵...假裝有人在家等我」。

最後，原PO更新回應，在報警後警察已經來過了，他們認為應該是喝酒醉了才會一直轉門把，讓網友們都鬆了一口氣。不過，針對許多大門上都有的「貓眼」裝置，網友則特別提醒一定要用東西遮住，表示市面上有種偷窺設備叫「反貓眼」。「反貓眼」和貓眼的功能正好相反，能從門外透過貓眼探進室內，過來人表示「反貓眼看室內輕輕鬆鬆」。

獨居

相關新聞

半夜遭陌生人狂轉門把！獨居女子上網求助 網曝門上「這1物」要注意

不少人離鄉背井求學、就職，在外租屋是常態，然而獨居卻也容易使人身陷危險環境之中。一名女網友就在網路上表示，租屋處房門...

疫情快結束？他買酒精竟遭酸「怕死」 網憂：很多人沒危機感

疫情延燒期間，酒精、乾洗手、漂白水等消毒用品，是許多民眾必備的防疫物資。不過，一名網友透露，自己日前去購買酒精補貨時，竟被一旁的陌生婦人說三道四，甚至嘲諷他「怕死」，讓他聽了相當不滿，話題引發討論。

餐飲業還可以撐多久？ 網曝「兩極化」：吃裝潢的都難救

全國三級警戒禁止餐廳內用，指揮中心也宣布，三級警戒延長到7月12日，希望全民一起努力達到疫情平穩。一名網友表示，三級警戒至今已一個多月，好奇，「餐飲業還可以撐多久？」，引起不少網友討論。

男深夜拿外送 走防火巷被詭手「狠抓腳踝」嚇壞

許多人喜歡在睡前再吃一些宵夜，為辛苦的一天劃下美好的句點，如此美夢便可更加香甜。但近日一名網友分享自己用食物外送平台下單宵夜，外出取餐時卻發生恐怖經歷，貼文引起網友熱議。

越早出生過越爽？網淚推這年代長大後「不需奮鬥」

時代變化會影響人們的觀念、職業，甚至後半輩子看到的風景，或許也造就不同的性格。何時出生最好、最差，真的有標準答案嗎？近來就有網友提問「最爽的年代」，引起熱烈討論。

沒收入又領不到紓困貸款 她單親帶2子快崩潰：一天只吃一餐

全台疫情嚴峻，許多家庭的生計受到衝擊，甚至不少人更直接失去收入來源，難以維持正常生活。一名帶著兩個孩子的單親家長就透露，自己的工作已經停擺一個半月，申請紓困貸款也遭拒絕，經濟狀況窘困到只能「一天一餐」，讓她崩潰直呼「多少人因為這樣被逼瘋了？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。