男深夜拿外送 走防火巷被詭手「狠抓腳踝」嚇壞

許多人喜歡在睡前再吃一些宵夜，為辛苦的一天劃下美好的句點，如此美夢便可更加香甜。但近日一名網友分享自己用食物外送平台下單宵夜，外出取餐時卻發生恐怖經歷，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「在防火巷被人抓住腳踝」，他在文中說明日前做期末報告做到凌晨，一時興起點了宵夜，打算配著Youtube影片放鬆一下，「點開foodpanda，叫了沒吃過的串燒店，付費下單，然後開始等待。」不久後，宵夜便送達原PO家樓下，由於一樓是店面，原PO戴上口罩後便趕緊從後門出去，經過防火巷取拿期待已久的宵夜。

沒想到當原PO走在窄小昏暗的防火巷時，「經過垃圾放置區的時候，忽然垃圾裡面伸出一隻手抓住我腳踝，而且是死死抓住的那種。」原PO全身發抖，也嚇到發不出聲音，「最後我奮力地把腿抽回來，連忙用手機打開閃光燈來看是誰。」

原來是一個喝醉的大叔坐在垃圾袋旁邊，驚魂未定的原PO喊了聲「你嚇到我了」，連忙倒退離開，沒想到大叔滿臉通紅的說「拍謝啦，現在幾點？」原PO低頭看了手錶，回答大叔「1:40」接著趕緊快步離開。

拿完餐點的原PO突然想起來還要在經過一次防火巷，「為了以防萬一，我先拿出手機點開錄影，結果一抬頭，他就在我正前面，我又嚇到爆抖一次。」大叔看到原PO害怕的樣子露出微微笑意，跟原PO擦肩而過。

貼文一出引起網友熱議，「幸好人沒事」、「被抓又被問時間好像鬼故事」、「驚嚇，要是農曆七月會更恐怖」、「同樣都是活著，為什麼你的人生可以這麼精彩」、「遇到酒醉的瘋子真的算衰，而且你還回過神回答他時間也太可愛了吧」、「我也是之前出門買晚餐遇到怪北北，之後就再也不敢單獨出門買晚餐了」、「人家想偷你腳筋啦」、「在我家附近耶⋯⋯那附近晚上真的危險，有時候下小夜都會遇到，有些還會兩三個一起躺在原本萊爾富那邊的樓梯上」。