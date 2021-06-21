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自稱台電人員「要進屋」 網擔心：怕被居心不良的人盯上

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子最近在臉書社團上分享，自己剛剛搬進一間老透天房子裡，但卻遇到一名台電人員主動上門要幫忙評估房子。 示意圖／ingimage
一名男子最近在臉書社團上分享，自己剛剛搬進一間老透天房子裡，但卻遇到一名台電人員主動上門要幫忙評估房子。 示意圖／ingimage

台電人員會主動上門評估住家安全嗎？一名男子最近在臉書社團上分享，自己剛剛搬進一間老透天房子裡，但卻遇到一名自稱台電人員主動上門要幫忙評估房子，這樣的行為讓他相當懷疑，更在事後越想越不對，便藉此PO文發問「請問有人遇過類似狀況嗎？我可以拒絕嗎？」

原PO在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」表示，自己去年買下這間老透天，便有請人來幫忙重新整修水電管線重拉，而不久前裝潢剛完工的1個月後，就有人自稱是台電人員來按原PO家門鈴，表示他先前翻修老透天有重拉水電，而這些也攸關到居家安全問題，所以派人來進屋內評估。

對此，原PO在內文中並沒有透露當下是否有讓對方進門，但卻說明自己在事後想一想覺得不對勁，想藉此詢問對方若自稱自己是台電人員，自己是否有權利拒絕外人進入家中。對此，不少網友則回應，「台電好像不會管室內部分吧…就像自來水公司只負責到門口水錶…室內漏水是你家的事」、「沒聽過台電需要入內檢查」、「你可打給台電確認此人此事，及進屋察看理由；查無就要報警，代表你可能被居心不良的人盯上了。」

也有不少有經驗的網友分享自己的個人經歷，紛紛表示「台電每年都會入內檢查室內總開關配電盤，檢查沒問題會貼張今年度的合格貼紙」、「我高雄老家有遇過～是真的台電人員，跟樓上幾位網友回覆的一樣，檢查完送貼紙、磁鐵。」

台電 門鈴

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