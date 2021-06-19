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冷氣不冷！女拆濾網見外殼「畫面」傻眼 網笑：師傅好兩光

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名女網友分享，最近吹冷氣的時候，發現冷氣不冷，結果要打開清洗濾網的時候發現，冷氣師傅竟然把外殼黏著，讓她沒辦法拆，眾人看了也笑翻說「師傅好兩光」。 圖／爆怨2公社
近日一名女網友分享，最近吹冷氣的時候，發現冷氣不冷，結果要打開清洗濾網的時候發現，冷氣師傅竟然把外殼黏著，讓她沒辦法拆，眾人看了也笑翻說「師傅好兩光」。 圖／爆怨2公社

炎炎夏日，已經有多數民眾開冷氣消暑，加上為了防疫，很多上班族在家工作，使用冷氣的機會又更高，昨天台灣用電量也寫下歷史第2高紀錄。近日有一名女網友分享，最近吹冷氣的時候，發現冷氣不冷，結果要打開清洗濾網的時候發現，冷氣師傅竟然把外殼黏著，讓她沒辦法拆，眾人看了也笑翻說「師傅好兩光」。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文指出，最近發現家裡冷氣不冷，決定要拆洗濾網看看，結果才發現冷氣師傅把外殼黏住，根本沒辦法拆下濾網，照片中可見，外殼黏著一坨白色物品，原po只好把它割開後，將濾網拆下來「已清洗，割開什麼都沒有啊」。

網友看完也笑說，「一個絕對不讓你洗濾網的店家」、「根本不是專業師傅的行為」、「施工水準粗糙，驗收的時候也沒認真查看，這工還真好作」、「兩光師傅」、「好敷衍了事」，也有內行人表示「看起來是打速力康填縫時，沾到後沒清除！割開就好」、「這應該是不小心弄到的，美工刀處理一下就好」。

台電粉絲團指出，昨天(18日)台灣用電量達3808.4萬瓩，創歷年6月用電新高，也寫下歷史用電第2高紀錄，根據統計，家庭夏天用電最多就是冷氣，幾乎快占用電一半，也教大家如何兼顧舒適與省電。

台電寫出4個秘訣，分別是「冷氣溫度設定26~28度+開電風扇」、「進出隨手關門，避免冷氣外流」、「洗濾網，積太多灰塵會讓冷房效果降低」、「長時間吹冷氣，改用變頻且能源效率1級冷氣」，希望大家能一同節約能源。

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