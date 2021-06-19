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防疫期間衝好市多採買！男發現「一現象」引共鳴：方便又快

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為一個人去逛好市多採買比較快，引起網友兩派討論，圖非文中店家。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
網友認為一個人去逛好市多採買比較快，引起網友兩派討論，圖非文中店家。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多商品種類多，價格又經濟實惠，受到相當多民眾喜愛，雖然正逢疫情期間，呼籲非必要勿外出，但因為需要採購物資，有些商品可能還是得到現場才能購買。近來有一名網友分享自己到好市多採買東西時，意外得到的一個體悟，引來不少網友共鳴「一個人真的很快」。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他表示自己剛從好市多採購回來，發現一個現象，想跟大家建議，就是「一個人去採買的通常速度都很快，兩個人一起去的話就會邊討論或是詢問意見，速度慢很多」，他表示如果想要快速購物的話，可以自己一個人去試試看，引起網友熱議。

有認同的網友也說，「一個人很快+1」、「有同感」、「我一個人去真的是快速採買，兩個人去就會買整車」、「我都一個人去，速戰速決，30分鐘完成離開」、「不考慮人潮結帳塞爆的話，一個人消費五六千只要7分鐘左右」、「真的，而且比較不會亂買」、「一個人去真的很快，我都不推車直接帶2個購物袋，手拿購物清單快速衝進去，大概15分鐘可以買完」。

不過也有人認為，「兩個人去分頭逛，很快啊」、「這還是要看人啦，如果已經都計劃好要買什麼，其實都很快」、「一個人去，扛不回家」、「這真的不一定，我一個人去的話會更久，兩個人比較快，因為我老公會拉著我往前走」、「你一定是沒看過一個人購物也花3小時以上的人」、「一個人更會亂買，因為旁邊沒有人阻止你」、「其實...口袋的多寡決定你買東西的速度啦」。

美式大賣場好市多（Costco）目前也配合政府政策進行人流管制，為避免民眾等候形成群聚，所以都是從車流就開始控管，一旦接近人數上限，就不會再讓車輛進入。而內湖店與北投店因應台北市政府防疫措施，需依身分證單數、雙數執行分流入場。

好市多 COVID-19

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