她收到電費帳單公電377元快跟家用一樣貴 網揪出巨大吃電怪獸

夏季氣溫頻創新高，每天都熱得讓人受不了，開冷氣的頻率也增加許多，收到的電費帳單上頭要繳的金額也很驚人。一名網友近日po出她的電費帳單詢問大家公共電費都是多少錢，因為她繳的公共電費都快跟她的住家費用一樣了。

她在臉書社團「爆系知識家」發文表示，基本上自家電費沒有很貴，「冷氣開24小時，是使用變頻的，家電都選一級節能和LED燈管」，她住的大樓是200多戶的社區，總共有8台電梯可搭乘，並沒有游泳池、健身房及視聽室。

該名網友po出的電費帳單其流動電費為500元，分攤的公共電費是377元，另外還有節電獎勵可扣掉94.8元，應繳總額為783元。此文一出釣出許多苦主在留言底下回應，大部分的人都說她繳的公共電費金額這樣算少了。

有人說，「我家的公共電費比家裡的貴好幾百塊」、「電梯大樓這樣算便宜的了」、「妳這正常價格，我們要549元」、「最多繳過1200元」、「電梯、機械車位，地下停車場抽風也要電」、「抽水馬達超耗電」，甚至有人看了直言，買公寓的房子至少低公設、低公電，還是有好處的。

另外，也有物業管理人員留言指出，現在新的大樓（8年內）公共電費過高，問題都是共用電梯造成的，建設公司建制電梯，都是初級板型，沒有智慧型管理系統，也就是一棟有三台，如果住戶上下樓全都按電梯，等同於三台電梯一起吃電。

也有網友力勸，「公共電費很高的朋友們，請社區總幹事去台電調整契約用電吧」，不過契約容量還是要看大樓每月的平均電量用多少再去台電申請做調整，不要任意調整否則適得其反，如果到時大樓跳電可是要罰款的。