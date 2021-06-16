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烘衣派還是曬衣派？網列優缺點曝「關鍵」：不是自己可決定的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，聽說曬衣服可以讓陽光入味，烘乾則是省時但耗電，於是想問問網友們是「烘衣派還是曬衣派」。圖／ingimage
一名網友表示，聽說曬衣服可以讓陽光入味，烘乾則是省時但耗電，於是想問問網友們是「烘衣派還是曬衣派」。圖／ingimage

許多人洗好衣服後會選擇晾乾，認為衣服一定要曬太陽，不過也有不少人因居住環境而選擇烘乾。一名網友表示，聽說曬衣服可以讓陽光入味，烘乾則是省時但耗電，於是想問問網友們是「烘衣派還是曬衣派」，引起不少網友討論。

一名網友在「PTT」女人版發問，衣服洗好後大家會選擇「曬乾還是烘乾？」，他表示，若住家沒有陽台通常會去頂樓或在室內晾乾，「聽說曬衣服可以讓陽光入味？陰乾則是對衣服比較好」，烘乾雖然省時卻耗電，且有些衣物不適合，於是他好奇，「在有烘衣機的情況下，是否還會曬衣服」。

有網友認為，喜歡曬衣服後太陽的味道，「曬衣服才會有太陽公公的味道」、「陽光燦爛可以曬呀！陽光的味道無可取代」、「曬，用烘的很耗電」、「曬，省電省能源，已經在缺電了」、「我還是比較老派，覺得曬衣服比較有效」、「曬，有陽臺而且又在高樓，風吹一吹很快就乾了」、「絕對是曬，烘只是遷就環境因素不得已」。

有網友則認為，烘乾比較方便，「烘，洗衣機直接送進烘衣機」、「說烘衣耗電的，是在用阿嬤留下來的烘衣機嗎…烘過才知道曬過的衣服又臭又硬烘...」、「我除了羊毛或一些速乾的不烘，其他都丟烘衣機也沒什麼問題，而且老公不想幫忙曬衣服，後來都丟烘衣機解決爭端」、「搬來南部覺得烘比較好，有些時候灰塵跟工地真的洗完又髒」、「很喜歡烘衣，烘完衣服會熱熱暖暖的很幸福的感覺，北部陽台根本沒辦法讓你曬到大太陽，曬太多還不會乾」、「瓦斯烘衣，可高溫殺菌又不怕髒空氣，收進來是蓬鬆舒服的」。

不過，有網友認為除濕機更好用，「我都用浴室乾燥+除濕機吹夏天的衣服大概丟著吹3-4小時就乾了」、「我覺得除溼機比烘衣cp值高，烘衣機很佔位又貴」、「曬+除濕機，對烘完衣服的味道不喜歡」。

有網友則表示，選擇用哪種方式是看居家環境及天氣因素，「要看居住環境」、「貴的用除濕機吹，便宜的或是內衣褲用烘的」、「看有沒有急用」、「看衣服材質」、「夏天曬，冬天烘」、「有時候不是哪一派可以自己決定的，現在房子越做越小，只能曬一天份，只能並用」、「要看地方，鄉下就是要曬太陽，城市烘衣服就好，不然都是灰塵」、「都會用，主要是看天氣」。

除濕機

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