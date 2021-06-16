快訊

苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

接種疫苗了！家人擔心連環問 長輩：肌肉有酸痛但心裡很舒服

好市多買熱狗見「靈魂」消失她嘆太晚發現 網卻大讚：超棒的

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多。記者蘇健忠／攝影
美式賣場好市多。記者蘇健忠／攝影

因應全台三級警戒，許多餐廳和小吃店都禁止內用，以防群聚感染，賣場也祭出相關防疫措拖避免疫情擴大，近日有網友到美式賣場好市多買東西，又發現其防疫有了驚人的大變化。

美式賣場好市多除了早就將內用餐飲區內的桌椅撤離，一名網友日前買完熱狗之後才發現連原本的醬料區也完全不見了，她在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，無奈表示「只有我買完熱狗才發現醬料區撤掉的事嗎？」

po出一張醬料區空盪盪的照片，只見「熱狗專用配料」招牌的下方空空如也，連「刀子、叉子、湯匙」招牌下方也都沒有擺放任何餐具，一旁剩下可樂的飲料機台還在，而且一樣只許外帶，禁止現場飲用。

原本的熱狗專用配料區域會提供碎洋蔥、番茄醬及芥茉醬供客人使用，但現在沒有之後，許多網友看了也哀號說「沒醬料就不是熱狗了」、「醬料可是熱狗的靈魂核心啊，哭」、「聽到沒醬料我馬上換成披薩」、「看來只好回家自己加了。」

但有人指出其實選購熱狗的時候，櫃檯人員都會先提醒，然而也有人昨天才買，結帳的時候店員都沒有講，對此，有網友大讚說「這是最好的德政，減少群聚、減少貪小便宜的習慣。」

不過也有人反倒笑說「看不到用耐熱袋裝整袋洋蔥回家的人了」、「現在這種時候，就算有醬料，我也不敢過去用」、「我第一次知道，不加番茄醬跟酸黃瓜的好市多熱狗～這麼鹹。」

延伸閱讀

新北賣場人流管制 落實2.25平方公尺內只容1人

三級警戒好市多熟食區「堅持現金付款」 網憂成防疫破口

老婆端出超大肉粽還附刀叉？ 他看傻眼打開超驚喜

防疫期間衝好市多補貨！3女兒採買清單讓人驚呆 網：媽媽超強

相關新聞

南韓新冠藥物千人3期試驗「優異」 網拿清冠一號比：想贏韓國

南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）14日宣布了其研發的新冠肺炎治療劑Rekirona（CT-P59，成分名為regdanvimab），在全球3期的臨床試驗中取得安全且有效的優異成果。...

好市多買熱狗見「靈魂」消失她嘆太晚發現 網卻大讚：超棒的

因應全台三級警戒，許多餐廳和小吃店都禁止內用，以防群聚感染，賣場也祭出相關防疫措拖避免疫情擴大，近日有網友到美式賣場好市多買東西，又發現其防疫有了驚人的大變化。

外送員接醫院訂單 自掏錢包送咖啡：以後醫護都免運

國內疫情嚴峻，不少餐廳體恤醫護人員的辛勞會送免費便當，默默送暖。一名外送員在深夜接到醫院的訂單，想到辛苦的醫護人員連假期間仍然在工作，她決定掏出錢包裡僅剩的錢買了咖啡送去，這一舉動令不少網友相當感動。

女兒在家上課！吃飯突冒「1問題」媽媽崩潰：最害怕聽到這個

全國疫情嚴峻，三級警戒也延長到24日，教育部宣布「停課不停學」到暑假，孩子在家「遠距教學」已經超過兩周，不少媽媽要上班還要邊照顧小孩「快崩潰」外，有一名媽媽分享現在最怕聽到的一個問題，就是被女兒問「媽媽明天要煮什麼」，覺得壓力山大，也引起不少網友共鳴。

疫情趨緩？他問「降級機率」 網曝解封關鍵：國外都演過了

疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，多數民眾皆遵守防疫準則，減少外出活動與非必要群聚。然而近期連兩日單日本土個案確診數跌破200，各界開始討論疫情是否將開始趨緩，也有網友好奇詢問「「6/28降到2級機率多少？」，貼文引起熱議。

狂網購、叫外送！他嘆疫情下開銷大增 網揭一省錢改變

疫情期間，民眾皆遵守防疫準則減少外出活動，也都自煮或是依賴外送平台解決三餐。但美食外送服務有運費要求，若要免運仍須點到一定金額，對於獨居族群負擔不小。近日一名網友發文詢問廣大鄉民「疫情下，開銷變大還是變小？」，貼文引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。