好市多買熱狗見「靈魂」消失她嘆太晚發現 網卻大讚：超棒的

因應全台三級警戒，許多餐廳和小吃店都禁止內用，以防群聚感染，賣場也祭出相關防疫措拖避免疫情擴大，近日有網友到美式賣場好市多買東西，又發現其防疫有了驚人的大變化。

美式賣場好市多除了早就將內用餐飲區內的桌椅撤離，一名網友日前買完熱狗之後才發現連原本的醬料區也完全不見了，她在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，無奈表示「只有我買完熱狗才發現醬料區撤掉的事嗎？」

她po出一張醬料區空盪盪的照片，只見「熱狗專用配料」招牌的下方空空如也，連「刀子、叉子、湯匙」招牌下方也都沒有擺放任何餐具，一旁剩下可樂的飲料機台還在，而且一樣只許外帶，禁止現場飲用。

原本的熱狗專用配料區域會提供碎洋蔥、番茄醬及芥茉醬供客人使用，但現在沒有之後，許多網友看了也哀號說「沒醬料就不是熱狗了」、「醬料可是熱狗的靈魂核心啊，哭」、「聽到沒醬料我馬上換成披薩」、「看來只好回家自己加了。」

但有人指出其實選購熱狗的時候，櫃檯人員都會先提醒，然而也有人昨天才買，結帳的時候店員都沒有講，對此，有網友大讚說「這是最好的德政，減少群聚、減少貪小便宜的習慣。」

不過也有人反倒笑說「看不到用耐熱袋裝整袋洋蔥回家的人了」、「現在這種時候，就算有醬料，我也不敢過去用」、「我第一次知道，不加番茄醬跟酸黃瓜的好市多熱狗～這麼鹹。」