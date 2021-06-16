外送員接醫院訂單 自掏錢包送咖啡：以後醫護都免運

國內疫情嚴峻，不少餐廳體恤醫護人員的辛勞會送免費便當，默默送暖。一名外送員在深夜接到醫院的訂單，想到辛苦的醫護人員連假期間仍然在工作，她決定掏出錢包裡僅剩的錢買了咖啡送去，這一舉動令不少網友相當感動。

一名外送員在「爆廢公社」發文，她在深夜接到醫院訂單，一般民眾忍耐著不返鄉而已，但辛苦的醫護人員連假期間仍在工作，「疫情這麼嚴重，不知道他們是忙碌多久後，終於可以好好吃一餐？」一想到這，原po決定拿出錢包裡僅剩的300元，去超商買了10瓶咖啡送去，並附上一張小紙條，希望能幫醫護人員補點精神打打氣。

原po也提醒，拜託大家尊重、體恤醫護人員，「無論是什麼階級，沒有他們台灣絕對過不了這一關，我也只是小小市民，反正能做的就做，挺起來就對了」，並決定以後接到外送醫院的訂單都直接退外送費，再加碼咖啡。

此文一出，網友紛紛稱讚原po，「妳好棒」、「你的善心會為你帶來健康財富」、「好貼心的舉動」、「感動到要哭了」、「人美心更美」、「你會有好報的」、「好人一生平安順遂」、「好暖，我相信會是醫護收到最棒的端午節禮物」。

有網友則建議，送可保存的食物或飲料會是比較好的選擇，「送可以保存的很ok！網友們不要送一定要馬上吃掉的食物飲料，如果他們不方便冰或馬上吃，就浪費囉～」、「提醒大家不要買不容易保存的，他們不能馬上喝反而會困擾喔」、「建議買水或瓶裝果汁類的」。