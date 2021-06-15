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疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

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疫情趨緩？他問「降級機率」 網曝解封關鍵：國外都演過了

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴峻，近期連二日本土確診個案降至200以內，引起各界討論疫情是否將走向趨緩。有網友發文詢問6月28日降二級警戒的機率，貼文引起熱議。記者劉學聖／攝影
疫情嚴峻，近期連二日本土確診個案降至200以內，引起各界討論疫情是否將走向趨緩。有網友發文詢問6月28日降二級警戒的機率，貼文引起熱議。記者劉學聖／攝影

疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，多數民眾皆遵守防疫準則，減少外出活動與非必要群聚。近期連兩日單日本土個案確診數跌破200，各界開始討論疫情是否將開始趨緩，也有網友好奇詢問「「6/28降到2級機率多少？」，貼文引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文詢問「說實在的6/28降到2級機率多少」，他在文中說明因為最近連兩日本土確診個案數降至兩百以內，引起各界討論疫情是否趨緩，以及順利在6月28日解封的可能性。

原PO坦言自己持保守心態，「我完全不覺得台灣有辦法在6/28降到2級，已經心死。」他傾向認同疫苗是控制疫情的關鍵，「是不是要等到大家打完疫苗才有可能解封？」文末他也詢問廣大網友「各位覺得6/28降級機率多少呢？」

貼文引起網友熱烈討論，「沒打疫苗前，降級都是高風險」、「我覺得很有可能直接解封欸」、「現在是3.5級你也降一下太多」、「到底要問多少次，0就是0」、「應該會，都有疫苗了，這麼長時間，數據一定會降到讓人覺得沒風險」、「0呀，不如你問端午後，再2週不會炸開」、「沒疫苗降了不就等爆炸？」、「0，拜託別亂降好嗎？國外都演過了」、「疫苗沒打到一定程度就降級根本是在賭」、「看疫苗覆蓋率和政府心臟大小」、「疫苗不夠，解了也是再封而已」。

疫情 疫苗 三級警戒 PTT

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