南韓新冠藥物千人3期試驗「優異」 網拿清冠一號比：想贏韓國

南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）14日宣布了其研發的新冠肺炎治療劑Rekirona（CT-P59，成分名為regdanvimab），在全球3期的臨床試驗中取得安全且有效的優異成果。對此，網友們則玩笑嘆道「好想贏韓國」，也意外揭露國產抗疫中藥「清冠一號」試驗僅有33位受試者。

綜合外媒報導，賽特瑞恩發布聲明表示，自今年1月以來，此治療劑的臨床試驗橫跨南韓、美國、西班牙、羅馬尼亞等13個國家，總計共有1315位受試者。其中，包括患有潛在疾病的高風險族群在內，有超過70%的患者成功減緩新冠肺炎的重症發生率，治療期也整整縮短了4.9天。

早在今年2月，韓國政府已經有條件地批准了賽特瑞恩的抗體療法，成為南韓國內首個本土新冠治療藥物。公司表示，預計將在未來幾個月陸續釋出3期試驗的完整數據，並向南韓政府申請授權。

新聞一出，網友們則在PTT八卦版上嘆道「好想贏韓國」，表示「反觀高端二期還沒做完」、「一整年啥都沒做，世界根本跟不上」、「南韓就乖乖從代工做起啊，一邊學技術一邊長大，戰略正確當然成功」、「清冠一號只做33人，呵呵呵」。