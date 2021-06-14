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暖心！確診者狂揮雙手 見醫護秒比「2動作」致謝
台灣新冠肺炎疫情爆發，確診者暴增導致醫護人員壓力極大，台北慈濟醫院分享，一名確診者見到醫護人員，立刻在窗邊以2動作表達感謝，讓工作人員都感到相當欣慰。
台北慈濟醫院在臉書貼文指出，「某日夜晚，當醫護人員在檢疫旅館例行交班時，赫然發現一名確診的住民在樓上的窗邊揮動雙手，並以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬」。
只見該名確診者站在窗邊的身影，雙手比讚後再敬禮，貼文指出，「一股暖流淌入心田，在場工作人員都欣慰地笑了」，並表示，「讓我們一起加油，把明天變成更好的今天，待在家就是對醫護最好的支持」。
其他網友也留言表示「因為有您們在，因為您們給我們安全，安心。因為一直有您們～辛苦了，所有醫護人員，謝謝，無限感恩您們」、「防疫英雄，有你們受護，讓我們安心，辛苦你們了，感恩不盡」。
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