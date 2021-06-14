快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖心！確診者狂揮雙手 見醫護秒比「2動作」致謝

聯合新聞網 / 綜合報導
確診者透過影子向醫護感謝。圖／取自臉書
確診者透過影子向醫護感謝。圖／取自臉書

台灣新冠肺炎疫情爆發，確診者暴增導致醫護人員壓力極大，台北慈濟醫院分享，一名確診者見到醫護人員，立刻在窗邊以2動作表達感謝，讓工作人員都感到相當欣慰。

台北慈濟醫院在臉書貼文指出，「某日夜晚，當醫護人員在檢疫旅館例行交班時，赫然發現一名確診的住民在樓上的窗邊揮動雙手，並以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬」。

確診者透過影子向醫護感謝。圖／取自臉書
確診者透過影子向醫護感謝。圖／取自臉書

只見該名確診者站在窗邊的身影，雙手比讚後再敬禮，貼文指出，「一股暖流淌入心田，在場工作人員都欣慰地笑了」，並表示，「讓我們一起加油，把明天變成更好的今天，待在家就是對醫護最好的支持」。

其他網友也留言表示「因為有您們在，因為您們給我們安全，安心。因為一直有您們～辛苦了，所有醫護人員，謝謝，無限感恩您們」、「防疫英雄，有你們受護，讓我們安心，辛苦你們了，感恩不盡」。

慈濟 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

美國EUA將關門！ 網友憂國產疫苗前景慘澹：沒過WHO認證直接掰

男無理嗆護理師！醫師傻眼酸「真的很疫苗」 網讚：新流行語

長髮正妹開卡車晝夜奔波 對抗周公提神有妙計

媽媽26歲「結婚又買房買車」25歲她反觀自己嘆：真的可怕

相關新聞

眼鼻下巴全不一樣！ 網紅迅猛龍特蕾莎直播中意外曝光真面目

大陸網紅「迅猛龍特蕾莎」被譽為廈門林志玲，姣好外貌吸引大批死忠粉絲，不過日前她在直播中意外秀出未開濾鏡的真面目，反差太大讓粉絲直呼「再也不相信愛情」。

暖心！確診者狂揮雙手 見醫護秒比「2動作」致謝

台灣新冠肺炎疫情爆發，確診者暴增導致醫護人員壓力極大，台北慈濟醫院分享，一名確診者見到醫護人員，立刻透過影子以2動作表達感謝，讓工作人員都感到相當欣慰。

男無理嗆護理師！醫師傻眼酸「真的很疫苗」 網讚：新流行語

台灣疫情嚴峻，醫療人力資源相當緊繃，各界都在緊急募集相關醫療資源，但仍有民眾未體諒辛苦的醫護人員。近日一名急診醫師發文分享工作日常，他表示有病患對護理師大小聲，讓他忍不住抱怨「真的很『疫苗』！」，沒想到獨特用語護理師竟然秒懂，貼文一出引起網友熱議。

疫情中買過最廢、最後悔物品是什麼？ 網指3物：真的浪費錢

由於國內疫情嚴峻，多數民眾都待在家中防疫，因此就會買一些防疫小物在家中使用，就有一名網友在PTT中PO文提到，相信大部分的人都意識到，待在家中不要做無必要的移動，就是最好的防疫法則之一，但關在家中「悶得慌」也是會有，接著就分享自己在家中防疫買過「最廢」的物品，於是就好奇詢問廣大網友「疫中買過最廢、最後悔的物品是什麼？」

失業兩個月都宅在家 女驚傳確診「工作飛了」：誰能比我慘？

本土疫情嚴峻，多數民眾遵守防疫準則，待在家中減少外出。近日一名女網友發文指出，自己至今已失業兩個月，失業期間也都待在家中，近期卻出現確診症狀，也收到PCR篩檢陽性通知，即將報到的工作因此被取消，讓她直呼「誰還能比我慘？」

搭聯航飛美國打疫苗17天花不到5萬 網友一看方案驚呼：很划算

國內疫情嚴峻，疫苗供給也相當吃緊，最近更引發一連串「特權疫苗」爭議，讓不少人都害怕自己打不到。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他最近一直想著要去美國打疫苗，經過一番研究終於找到迅速解決方案，而且坐經濟艙不到5萬元，讓他直呼這是「耗時最短的美國嬌生疫苗旅行！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。