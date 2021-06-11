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心酸！父染疫亡速火化 家屬只能大雨中路邊跪別

來杯嗚嗚嗚？apple紅？飲料店員崩潰：客人能不能好好說話

聯合新聞網 / 綜合報導
夏日炎炎，很多人就愛來一杯手搖飲，冰冰涼涼成為生活裡的小確幸。報系資料照
夏日炎炎，很多人就愛來一杯手搖飲，冰冰涼涼成為生活裡的小確幸。報系資料照

夏日炎炎，很多人就愛來一杯手搖飲料，冰冰涼涼成為生活裡的小確幸。有位手搖飲店店員在Dcard手搖板發文，說有些客人點飲料喜歡自己發明各種新詞彙，他自嘲，「每次遇到自己發明用語的客人，我都覺得是上帝派人來提高我EQ的」。

原po表示，有人點「大綠兵」，一問才知是「大杯綠茶無糖正常冰」。有人中英夾雜，「apple紅，半糖去冰」，原Po堆笑確認，「請問是蘋果紅茶嗎」，再硬著頭皮對內場喊「apple紅，半去」，只見內場憋笑抖動的身影。還有人說「一杯嗚嗚嗚」，原po傻眼，客人才幽幽說出「烏龍綠無糖無冰」，讓po好崩潰。

網友笑翻，「身為店員的你聽了才嗚嗚嗚吧」、「那我要一杯大奶微微」、「現在的飲料店店員還要會玩腦筋急轉彎」、「我都不好意思講簡稱欸，好像在表示自己很常點這個，或是跟誰很熟一樣」、「下次跟他說apple紅50 dollars喔」、「那我可以要444嗎？（四季春四分糖四顆冰塊）」、「我朋友叫我幫他點飲料，他要一杯大紅牛（大杯紅茶牛奶」、「前男友也愛點大奶正（大杯奶茶正常冰正常糖），還會說店員聽不懂是怎樣？不是很基本嗎」。

也有店員分享血淚經驗，「這種客人超多 而且如果我們聽不懂態度還會很差」、「一個阿北點餐說『哇咩幾勒摳白』（台語），店員傻眼還被阿北嗆，『苦排，苦瓜排骨湯啦！台語不會聽喔！』，心裡一萬隻草泥馬飛奔過去」、「客人說我要3Q奶茶...我們只有雙Q啊」、「飲料店真的很多很妙的客人，問愛玉檸檬裡面有沒有愛玉？綠豆沙要去冰等等各種可愛問題」、「之前有客人來點餐 :我要一杯迷客夏（店名）」、「一個客人跟我說你們有『快乾』嗎？ 很熱心帶著客人去生活用品區幫他找，結果是『快車肉乾』」。

手搖飲料

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