房東「自提減租」邀她齊抗疫 網羨慕到哭：暖到想叫乾媽了

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文，她表示房東不只把好房子租給她，知道她買車還以一個月1500元的便宜價格把車位租給她，另外，跟房東說洗手台螺絲生鏽，隔天就直接請人「把洗手台整個換了」。

不只如此，當初租房時房東說要把2台冷氣換新，原PO隨口一句「是窗型的嗎？」讓房東以為原PO怕吵，便貼心換成「超級省電且是超級安靜的2台變頻冷氣」。直到最近，這位超佛心房東又提議「減收租金」，房東傳訊內容提到「沒想到疫情這麼嚴重，6月跟7月妳就匯1萬元就好，8月再匯正常租金就可以了」。

此外，房東還貼心提醒「疫情期間要多補充可以增加免疫力的食物喔！」還分享女兒打AZ疫苗的經驗，「所以如果可以打疫苗的時候，阿姨建議安排休假前打，這樣打完疫苗才可以充分休息！我們一起加油抗疫哦！」

原PO收到房東暖心的訊息，感動地說「一直覺得能遇到『迅速解決問題』的房東就很幸運了，減租本來就不是義務，所以我也沒有去問能不能減租，結果今天傳這個訊息給我，我真想衝上去把房東阿姨抱起來轉一圈！」