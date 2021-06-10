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冷氣半夜突然不冷！她打開看「真相」崩潰：誰能比我慘

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友打開冷氣後發現都是冰塊，讓平時都有保養的她很崩潰。 圖／爆怨2公社
女網友打開冷氣後發現都是冰塊，讓平時都有保養的她很崩潰。 圖／爆怨2公社

夏天到了，天氣也越來越炎熱，加上疫情影響，多半時間都只能待在家裡，受不了高溫之下，許多人已經開啟冷氣消暑，有一名女網友指出，凌晨吹冷氣吹到一半突然不冷，沒想到一看到「真相」傻眼了，崩潰喊「誰能比我慘」，也釣出不少內行人解答。

網友在臉書「爆怨2公社」發文指出，她凌晨吹冷氣時，突然聽到怪聲，起床檢查發現冷氣噴冰塊，她覺得不太對，因為平常濾網都有定時清洗，但冷氣卻突然不冷，結果打開冷氣一看，發現裡面都是冰塊，她崩潰直呼「誰能比我慘」。

網友看到也紛紛回應，「結霜了」、「妳冰塊還好，我上次是直接變瀑布，然後我剛好去花蓮、台東玩好幾天，哭」、「我上次也這樣，請專業洗冷氣的清洗完就好了」、「我之前ㄧ年四季都開18度，結果有天噴冰塊，我還在吹，吹到睡著，地板都淹水了」也有人開玩笑的說「吃挫冰了」、「你誤會了！那是製冰機」。

此文也釣出不少有經驗的網友留言，「漏冷媒了」、「漏冷媒機率比較大，我之前也是這樣，結果冷媒漏光了」、「冷氣洗濾網只是日常而已，換季使用前還得清洗熱交換葉片還有風鼓（這樣才能確保能吹到乾淨的冷氣）」、「室外機銅管有水是正常，因為接觸空氣...結霜才是不正常」、「冷排結冰，漏冷媒的前兆」。

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