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他點蚵仔煎備註加辣竟變「麻辣鍋」 網笑翻：辣椒不用錢？
疫情期間為降低染疫風險，民眾皆減少外出活動的頻率，三餐也多在家自煮或是依賴美食外送平台，然而透過網路平台難免會有溝通不良的狀況。近日一名網友發文抱怨自己點餐備註要加辣，沒想到收到餐點辣椒多到像是「麻辣鍋」，貼文引起網友熱議。
原PO在FB社團「爆料公社」發文，他在文中說明日前用外送平台點了蚵仔煎，第一次在備註說明要加辣，但是店家忘記加。沒想到第二次點餐，一樣備註加辣，店家卻加了超多辣椒醬，醬料多到甚至已經完全看不出是蚵仔煎。店家誇張行徑讓原PO直言「一般消費者看到蚵仔煎辣加成這樣，誰敢吃？」原PO也不滿表示「不高興消費者反應可以說 ，沒必要這樣玩客人食物。」
貼文一出引起網友熱烈討論，「用白開水洗一下還是食物」、「之前叫外送雞排，是加梅粉加到整塊雞排顏色都看不到，全部都是梅粉」、「辣椒不用錢？」、「這員工之前作麥當勞的，他的工作原則就是加爆」、「你是不是第二次買抱怨上次沒加辣？很好奇你的口氣是怎樣」、「第一次看到麻辣鍋口味的蚵仔煎」、「老闆用心良苦，記得上次忘了加，這次就校正回歸還給您，佛心老闆，不計成本，這個我可以」。
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