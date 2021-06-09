他點蚵仔煎備註加辣竟變「麻辣鍋」 網笑翻：辣椒不用錢？

目前台灣的新冠肺炎疫情尚未有緩和趨勢，因此多數民眾還是維持著居家辦公和上課的狀態。有網友在PTT表示，疫情期間除了上班以外，其他時間都只能待在家，然而在家裡看Netflix和滑手機，久了也會膩，於是好奇監獄裡面的受刑人「沒手機都怎麼打發時間？」，釣出內行人回應。

2021-06-09 17:19