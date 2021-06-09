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他點蚵仔煎備註加辣竟變「麻辣鍋」 網笑翻：辣椒不用錢？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友疫情期間用美食外送平台點蚵仔煎，貼文表示不滿店家隨便加辣，貼文引起熱議。示意圖／ingimage
一名網友疫情期間用美食外送平台點蚵仔煎，貼文表示不滿店家隨便加辣，貼文引起熱議。示意圖／ingimage

疫情期間為降低染疫風險，民眾皆減少外出活動的頻率，三餐也多在家自煮或是依賴美食外送平台，然而透過網路平台難免會有溝通不良的狀況。近日一名網友發文抱怨自己點餐備註要加辣，沒想到收到餐點辣椒多到像是「麻辣鍋」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆料公社發文，他在文中說明日前用外送平台點了蚵仔煎，第一次在備註說明要加辣，但是店家忘記加。沒想到第二次點餐，一樣備註加辣，店家卻加了超多辣椒醬，醬料多到甚至已經完全看不出是蚵仔煎。店家誇張行徑讓原PO直言「一般消費者看到蚵仔煎辣加成這樣，誰敢吃？」原PO也不滿表示「不高興消費者反應可以說 ，沒必要這樣玩客人食物。」

貼文一出引起網友熱烈討論，「用白開水洗一下還是食物」、「之前叫外送雞排，是加梅粉加到整塊雞排顏色都看不到，全部都是梅粉」、「辣椒不用錢？」、「這員工之前作麥當勞的，他的工作原則就是加爆」、「你是不是第二次買抱怨上次沒加辣？很好奇你的口氣是怎樣」、「第一次看到麻辣鍋口味的蚵仔煎」、「老闆用心良苦，記得上次忘了加，這次就校正回歸還給您，佛心老闆，不計成本，這個我可以」。

原PO貼出收到的蚵仔煎照片，圖中可見辣椒醬料已多到快滿出，網友看到以為是「麻辣鍋」。圖／取自爆廢公社
原PO貼出收到的蚵仔煎照片，圖中可見辣椒醬料已多到快滿出，網友看到以為是「麻辣鍋」。圖／取自爆廢公社

蚵仔煎 雞排 爆料公社 疫情

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