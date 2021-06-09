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街友拒收便當轉身跟超商「包餐」 好心女心酸：原來比我有錢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名好心女網友想請遊民吃便當，卻遭對方拒絕。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名好心女網友想請遊民吃便當，卻遭對方拒絕。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

許多人在路上見到遊民，難免產生惻隱之心，有時也會想伸出援手。一位女網友在超商門口見到遊民，特地買了一個便當要請對方吃，沒想到卻被拒絕，還表明只收現金，讓她不禁傻眼，哀怨道「好心被雷親」。

這位網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，說自己是長照人員，經常在外頭走動，當天去超商領錢時，遇見一個常流連在附近社區的遊民，心想身上剛好有錢，就進超商買了熱食給他。原本打算買比較便宜的微波水餃或嘟嘟好香腸，但又擔心他或許沒有下一餐，於是咬牙挑了奮起湖便當，加熱好之後拿到騎樓給對方。

沒想到，遊民並未接受她的好意，拒絕拿便當，還說他只要錢，發文網友表示沒辦法給錢，但能提供熱騰騰的便當，對方仍不肯收，網友只好帶著便當騎車離開。更令她意外的是，在離去之前，聽到對方向超商店員喊話：「你們裡面還有多少小籠湯包都幫我拿出來」，她這才驚覺「原來遊民先生比我還有錢啊」，可以這麼霸氣的把餐點全包下。

她解釋自己會想幫助這位遊民，是因為同事給過對方100元，之後他每次遇到同事都會特地道謝，然而想供餐的自己，此時卻只能把被拒絕的便當吃掉，讓她感慨「好心被雷親，早知道就選自己喜歡的口味買」。

她的遭遇引來大批網友回應，不少人安慰送暖，「別因一個人影響妳一顆善良的心」、「保留妳的善心。也許他沒牙齒可以咬菜或肉塊。不管他什麼理由，妳那份善心讓自己跟世界美好」、「真佈施不怕假和尚，真的有那個幫助人的心意就好了」。還有人奉勸她別再輕易伸出援手，「很多都是拿去買酒買菸或賭博，嚴重一點的還會去買毒」。

但也有網友舉出反例為遊民說話，「遇過一個老奶奶，白天撿拾回收賣錢……家家有本難唸的經，如果不是有苦衷或是難言之隱，沒有人願意流落街頭」、「遊民有自己的生活方式，不用用自己的心態去可憐同情他們，那只是施捨，他也沒跟你乞討，不需要」、「有些遊民真的很有錢，他們只是在過自己認為的自由生活」、「有些派遣公司會給街友工作，例如路邊舉牌，一天工資有800或1000，這些街友有的會把賺到的錢，買食物分享給其他街友，我覺得很暖」。

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