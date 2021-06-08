家人警告他端午別返鄉 曝里長伯極端手段「會讓人非常丟臉」

端午連假將至，不過因為本土疫情持續嚴峻，各界目前皆呼籲國人避免返鄉，以防南北人潮大量移動造成防疫更多破口。臉書粉專「台灣迷因」更分享網友真實案例，有里長放大絕用「極端」手法叫外地人端午節不要回家。

該名網友指出，他家鄉附近的里長伯們最近串連起來，只要有外地的人回來老家避難，他們馬上就會發現，然後用社區的擴音器宣導，「各位里民請大家注意，「在我們里XX路XX號有個從外地回來的里民」、「我們已經口頭勸告請他自主隔離14天」、「如果有看到他跑出來外面，或是沒戴口罩，請大家協助通報，一起把他趕回去。」

此外，鄉下地方大家彼此都認識，所以消息也傳得很快，「最神的是他們連你是從台中還是台北回來都知道」，po文的網友還說，里民甚至會連你的家人都怕，不敢靠近，那個廣播是照三餐在廣播，會非常丟臉，也因此他家人也交待他端午節千萬別回家。

另外，po文的網友還補充說明，雖然里長們照三餐廣播的這個方法有點極端，但對於鄉方地方卻是出奇地有效，請全台各地里長可以參考。該粉專也在底下回文指出「鄉下地方老百姓自救起來真的會這樣」，即便有人認為這牽涉到法律或個資問題，但非常時期村民們想要自保，就真的會發生類似的狀況。

底下也意外吸引不少名人紛紛留言，例如藝人炎亞綸就寫說「這個(方法)很恐怖！」、民進黨立委鄭運鵬則說「我只有在美國殭屍片才看過這種的」、立委趙天麟也說「地表最強里長！」

其他網友則表示，「鄉下真的傳很快，比網路還快喔」、「鄉下的里長比戶政還清楚你家人口結構」、「聽同事說嘉義有北部回鄉的，要跟村長報備」。但也有人不以為然認為，「怎麼覺得像批鬥？」「不錯的方法，不過很多老人管別人一流，自己每天到處聊天逛市場」，甚至有人直言，「台灣整個社會集體道德勒索，不覺得這樣廣播有什麼好值得炫耀的？」