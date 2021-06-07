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遲遲拿不到餐點？曝店家「拖單手法」外送員嘆：直接轉單

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間，投入外送的人數明顯增間。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
疫情期間，投入外送的人數明顯增間。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

受到梅雨鋒面影響，台灣連日降下大雨，外送平台也出現爆量訂單，日前也有外送員指出下大雨加成獎勵低，減少跑單意願，最近有外送員發現，有店家怕下雨天沒有人取餐，因此明明客人下單，卻等到外送員來才接單，導致外送員要在店家花更多時間等待。

一名跑外送的網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他表示因為雨天外送員少，店家怕沒有人取餐，因此有些店家會等外送員到才接單，簡單來說就是，在你來之前平板跳出的訂單不接，等你到才按接受。

外送員認為，雖然知道店家有苦衷，怕餐點涼了影響顧客體驗，怕食物沒人取會報廢，同樣跟外送員一樣，為了自己的生存奮鬥掙扎，但他認為，外送員立場不同，註定無法調和，「下大雨出來跑單可不是來感受大自然的」，講白點就是，「你再給我單剛進我就轉」。

其他網友看了也認為，「沒錯！下雨天還要等餐的店...真的是..轉就對了」、「到店家才說平版剛響的，一率連問時間都不問直接轉單」、「這種店家往往會等更久，現在爆單，誰會傻傻等餐」、「缺外送員，不怕沒單跑！騎到店家，餐點還沒好，我都直接轉單」。

但也有人覺得，「店家端很常會卡單很久，等到外送端接到單同時但店家端才收到，當收到時還是要與現場客人同時排進去備餐行列製餐同樣有製餐時間很正常」。

美食外送 外送員

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