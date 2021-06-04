多數客人要求送上樓 外送員驚：怎麼理由都一樣？

原本外送服務相當普及，如今疫情嚴峻下，外送訂單更是頻繁，外送員因為接觸的人多，也容易遇到讓人啼笑皆非的狀況。一名外送員在臉書寫道最近的客人都要求送上樓，而且理由不約而同都一樣，讓他很無奈。雖然有人同情，但也有網友表示還是有人行動不便需要外送上樓的，希望外送員能體諒。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」表示，最近送餐時常會遇到一種狀況，許多客人都要求他將餐點送上樓，有趣的是這些客人的理由不是骨折，不然就是腿斷了，讓他覺得很傻眼，「真神奇，新聞也沒報有什麼地區有集體骨折的啊，有的還跨區，我是在平行時空嗎？」

貼文引起許多人議論，「還有一堆帶著國中生的家長說家裡有小朋友不方便」、「千萬別住五樓，常常會腿骨折、痛風、小孩會長不大，永遠都是嬰兒」、「還有最近懷孕的也變多了」、「老實說…會下樓的客人就會下樓了」、「先選擇相信吧，因為真的遇到骨折的，真的很可憐」、「騙人的總是特別多，要顧小孩的也很多，但是他們都點3-4人份的餐，其他人總可以拿餐吧？」

不過也有真正行動不方便的人發表心聲，「問的好！我就是那個膝蓋受傷的人，我叫外送送上樓被管理員擋下，因疫情關係不得外送入內，我就自己撐著拐杖坐電梯下去拿，鄰居看到怕我跌倒，一路扶著我下樓取餐」、「我去年腳⻣折，開完刀回家休養，很常叫外送，我自己也慢慢走下樓取餐，天天在家都躺著很煩又無聊，取餐便成每天的運動，生病時有外送真好，自己可以一人在家，又不會麻煩家人顧三餐」。