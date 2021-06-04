快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社區防疫公告 避免群聚要800名住戶「自行等垃圾車」

聯合新聞網 / 綜合報導
社區貼出公告「為了避免住戶群聚，即日起需自行等待垃圾車」。 示意圖／記者卜敏正翻攝
社區貼出公告「為了避免住戶群聚，即日起需自行等待垃圾車」。 示意圖／記者卜敏正翻攝

全國已升至防疫三級警戒，中央流行疫情指揮中心也不斷呼籲，民眾需避免群聚，並且保持安全的社交距離，但日前卻有一位網友分享，自家社區貼出一則新公告，表示為避免住戶群聚，將撤除大樓垃圾箱，讓他傻眼直言「大家一起出來倒垃圾才是最大的群聚吧！

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文分享，自家大樓的新公告說明，為了避免群聚，因此收起大樓的垃圾箱，要住戶們自行等待垃圾車倒垃圾，這讓原PO不禁自問「是我理解錯誤嗎？」並說明該大樓共有800戶，若大家一起出來倒垃圾才是最大的群聚吧！

貼文一出，許多網友也不解此公告的意思，紛紛留言，「800戶一湧上來，垃圾車後面那兩個工作人員會先嚇死」、「800戶一起出來，連垃圾車都怕」、「叫主委想像一下倒垃圾時間大家一起擠電梯的畫面」、「現在很多人趁疫情偷懶一堆藉口減輕自己的工作啊！但其實超不合理」、「管委會顛倒了吧」、「本末倒置」、「去外面同一時間才是群聚吧」。

更有留言貼心提醒，「有付管理費的，管委會是在開玩笑嗎」、「約800戶不要繳管理費不就得了」、「管理費也包含垃圾處理費不是嗎？要不要也收起來不要繳」、「這樣管理費要少收吧」、「社區不收垃圾，管理費要不要少收」、「管理費裡面應該有包含垃圾清運費，要求管委會減收啊」。

垃圾車 社交距離

延伸閱讀

吹冷氣28度太熱、27度太冷 網友建議可調整這一項

5機車整齊斜停「白色方格」 網一看全怒：駕照考假的嗎

她生活過不去卻領嘸紓困 網嘆：花百億紓困是在補助什麼？

全台首例打AZ血栓 親友出面：籌70萬「變賣家當」才救回一命

相關新聞

外送速食藏螺絲！業者急補償送「貴賓券」 網驚：原來長這樣

知名連鎖速食店「麥當勞」除了出餐快速，餐點品項的選擇也相當多元，受到不少顧客喜愛。而近日一名網友分享，自己訂購麥當勞外送，沒想到打開後卻發現其中含有一根「螺絲」，向店家反應後除了得到一份新的餐點並完整退款外，還獲得了15張「貴賓券」，引發討論。

護理師和家人視訊前都要化妝 原因曝光網友心疼飆淚

許多醫護人員在這波疫情中投入心力，甚至還有退休的護理人員重返崗位，加入防疫作戰，辛苦又危險的工作卻讓他們毫無怨言，唯一遺憾的是抗疫期間無法和家人團聚。一名女網友透露擔任護理師的友人每次和家人視訊時都會化妝，原本以為只是單純愛漂亮，得知原因後才知道理由很暖心。

日贈124萬劑疫苗「是丟垃圾」？ 網反轟：可以救很多醫護

國內新冠疫情緊張，在台疫苗緊缺的同時，日本政府也在3日時拍板定案，確定將捐贈124劑AZ疫苗給台，以於今（4）日上午11時左右於日本起飛，對此，便有部分網友認為，日本只想把有血栓疑慮，且自己也沒接種的疫苗清出，而便有網友對此疑慮作出回應表示，現在台灣疫苗根本不夠用，而且醫護也都是打AZ，如果不喜歡就不要打，並強調「這120萬可以救很多人」。

社區防疫公告 避免群聚要800名住戶「自行等垃圾車」

全國已升至防疫三級警戒，中央流行疫情指揮中心也不斷呼籲，民眾需避免群聚，並且保持安全的社交距離，但日前卻有一位網友分享，自家社區貼出一則新公告，表示為避免住戶群聚，將撤除大樓垃圾箱，讓他傻眼直言「大家一起出來倒垃圾才是最大的群聚吧！」

護理師送餐卻見負壓病房伯伯不動筷 對方一句話讓她大讚暖男

自從新冠肺炎本土病例大爆發後，最辛苦的就是第一線的醫護人員，每天疲於奔命的照護病患，又有染疫的風險存在，偏偏還會遇到一些失控不理智的病患，讓人為他們心疼不已。不過也有暖心的患者會為醫護人員著想，就有一名護理師照顧到一位伯伯，對方一些小舉動卻讓她好窩心，大讚伯伯是「暖男」。

三級警戒好市多熟食區「堅持現金付款」 網憂成防疫破口

國內疫情嚴峻，全國皆升三級防疫警戒，許多餐廳及小吃店都已禁止內用，限外帶或是以外送方式點餐。對此，便有網友在好市多消費時發現，許多收銀台都用掃描信用卡的方式結帳，以避免接觸卡片，但熟食部卻還是一樣不能刷卡只收現金，讓他不禁好奇「熟食部卻不能刷卡的理由是什麼？而且還可能會造成防疫破口」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。