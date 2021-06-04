社區防疫公告 避免群聚要800名住戶「自行等垃圾車」

全國已升至防疫三級警戒，中央流行疫情指揮中心也不斷呼籲，民眾需避免群聚，並且保持安全的社交距離，但日前卻有一位網友分享，自家社區貼出一則新公告，表示為避免住戶群聚，將撤除大樓垃圾箱，讓他傻眼直言「大家一起出來倒垃圾才是最大的群聚吧！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文分享，自家大樓的新公告說明，為了避免群聚，因此收起大樓的垃圾箱，要住戶們自行等待垃圾車倒垃圾，這讓原PO不禁自問「是我理解錯誤嗎？」並說明該大樓共有800戶，若大家一起出來倒垃圾才是最大的群聚吧！

貼文一出，許多網友也不解此公告的意思，紛紛留言，「800戶一湧上來，垃圾車後面那兩個工作人員會先嚇死」、「800戶一起出來，連垃圾車都怕」、「叫主委想像一下倒垃圾時間大家一起擠電梯的畫面」、「現在很多人趁疫情偷懶一堆藉口減輕自己的工作啊！但其實超不合理」、「管委會顛倒了吧」、「本末倒置」、「去外面同一時間才是群聚吧」。

更有留言貼心提醒，「有付管理費的，管委會是在開玩笑嗎」、「約800戶不要繳管理費不就得了」、「管理費也包含垃圾處理費不是嗎？要不要也收起來不要繳」、「這樣管理費要少收吧」、「社區不收垃圾，管理費要不要少收」、「管理費裡面應該有包含垃圾清運費，要求管委會減收啊」。