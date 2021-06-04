三級警戒好市多熟食區「堅持現金付款」 網憂成防疫破口

國內疫情嚴峻，全國皆升三級防疫警戒，許多餐廳及小吃店都已禁止內用，限外帶或是以外送方式點餐。對此，便有網友在好市多消費時發現，許多收銀台都用掃描信用卡的方式結帳，以避免接觸卡片，但熟食部卻還是一樣不能刷卡只收現金，讓他不禁好奇「熟食部卻不能刷卡的理由是什麼？而且還可能會造成防疫破口」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文說明，現在因為防疫，好市多的收銀台都用掃描的方式結帳，避免接觸卡片，且每個結帳完都用酒精消毒，但熟食部卻還是一樣不能刷卡只收現金，店員手拿完錢也沒消毒直接換下一個，讓他不解的詢問熟食部不能刷卡的理由，並憂心若繼續這樣結帳，「可能會造成防疫破口」。

此文一出，不少網友也深有同感便紛紛說明，「錢真的很髒…」、「對呀，要懂得變通吧，收現金也會成破口」、「有顧慮就不要買了，我就是這樣」、「一直都覺得為什麼熟食部這麼落後又不衛生，希望趁著疫情能改變」。

也有留言提出熟食區不能刷卡的原因，「應該是利潤問題」、「要增加設備成本，需要時間」。但也有網友認為，防疫期間要盡量避免出門購物，紛紛表示「你不要去買就可以少一個破口了！」、「你可以不要吃、不要買，這樣就會降低感染風險！」、「你可以不要吃、不要買，這樣就會降低感染風險！」