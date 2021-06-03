他分享加護病房護理師女友的一天 網友感動：太辛苦了

新冠肺炎疫情大爆發，全國進入三級防疫警戒，尤其雙北地區更是嚴重，病例數不斷攀升也讓醫護人員疲於奔命，甚至還有染疫的風險。一名男網友在《Dcard》透露女友是加護病房的護理師，因為疫情關係每天得長時間穿著防護衣工作，皮膚泡在汗水裡都變得皺巴巴的，讓他相當不捨。

原PO表示女友因為好勝心和熱心，在疫情嚴峻當下就去報名了專責病房，在上班進去負壓病房之前，要花很多時間穿著防護裝備，休息時又要很小心的全部脫掉，因為長時間重裝，身體早就汗流浹背，脫掉後吹到冷氣又會全身發抖，洗完澡後才能出來。

休息時只能一個人待在空房間裡，還得和同事保持距離，連走路都有專門的劃分區，休息完後再重新穿上防護衣進去，就這樣一直「輪迴」到下班，光上班這段期間穿脫就要好幾個小時。

原PO還貼出女友的手，只見長時間手部戴著手套浸泡在汗水中，皮膚都變得皺巴巴，還要操作一堆儀器，「每天都要壓CPR、插管、呼吸機、葉克膜、幫比較嚴重的病人肚子打開來抽膿水再關起來、洗澡、翻身、拍背、抽痰，下班前還要回憶打報告，用了多少器材、做了什麼事、搶救幾次等等」，放假還得上醫院排的加護照護課程，幾乎都沒什麼休息。

原PO語重心長地說，「假如你的女友也是護理師，因為她們輪三班所以作息都會不固定，怕傳染給家人也不敢回家或者往外跑，現在她們需要的就是你的打氣鼓勵和陪伴（電話）」。

網友們看了也很感動，紛紛感謝第一線醫護人員的無私奉獻，「辛苦了，看完護理人員被砍傷的新聞之後，真的覺得不要太熱心，生命健康是自己的，加油」、「真的辛苦你們了，站在第一線真的很有勇氣」、「第一線的學長姐們真的都辛苦了」。