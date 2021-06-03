小冰箱能冷藏肉？網一聽狂搖頭 內行推「這物」：搬家帶走也方便

國內疫情嚴峻，民眾除了叫外送、去店裡外帶，也有不少人會趁此機會買食材學習烹飪。一名網友打算在家開伙，但只有小冰箱沒辦法冷凍肉類，冷藏也只能放三天，令不想常常跑賣場的他相當困擾，於是想問問網友們「小冰箱該如何冷藏肉類」。

一名網友在「PTT」cookclub版發文，由於最近叫外送的開銷有點大，於是他決定在家開伙，想要用最簡單的方式烹煮，烤箱烤地瓜、水煮葉菜，但是家裡只有小冰箱，沒辦法冷凍肉類，最多只能冷藏3天，想再買台真空機延長保存期限，且放個牛奶、飲料冰箱位子就佔一半了，食材只能買2~3天份但又不想常常跑賣場，於是想問問網友們的建議及是否有較易保存的肉類。

網友紛紛表示，「不要冷藏絞肉類的，不然就當天買完便弄熟（可不調味），熟絞肉冷藏可以兩三天，不然很快氣味就很可怕」、「先煮好或是先醃起來」、「豬肉攤老闆是告訴我要放冷藏最上面那裡，最好兩天內吃完」、「不要買已經幫你切割成太多小塊的，也不適合買內臟類…小冰箱真的很容易悲劇…」、「小冰箱只能拿來冰飲料，冰肉是悲劇」、「可以買即時雞胸肉冷藏版各種口味，可烤可煎可生吃」、「可以買午餐肉跟肉醬罐頭，冷藏只放蔬果蛋」。

有網友則認為，小冰箱不建議冰生鮮食品，「小冰箱真的不夠力…這種時候你不會想上醫院的，曾經買生雞心，兩天沒煮直接長綠膿，沖熱水散發濃濃屍臭…硬要擺就放進塑膠袋丟最上層冷凍鐵板」、「不要挑戰小冰箱…」、「冷藏肉也不要，小冰箱連鮮奶都超容易壞了，拜託喔」、「小冰箱不夠力…烙賽還好，最怕食物中毒，會致命」。

有不少網友則建議，買冷凍櫃或換冰箱，「買真空機不如買小型冷凍櫃」、「疫情是長期抗戰，趁這次買個冷凍櫃或換雙門冰箱吧」、「有預算的話就買冷凍櫃一勞永逸，沒有預算的話只能多買能久放的食材了」、「推冰箱升級減少出門」、「夏天到了買冷凍櫃應該很有誘因」，租屋族的網友也表示，「推冷凍櫃，空間夠大的話當然越大越好，只是像我是租屋族，就只能買小型的31L，平時拿來冰一些桶裝冰都還夠用，有時特價的肉類也可以先放冷凍保存」、「小冷凍櫃+1 很多房東都會給小冰箱，冷凍櫃以後搬家帶走也方便」、「當然能換冰箱更好，搬家就一起搬走或賣下一個房客，但套房的話，要考慮冰箱的馬達聲，我會無法睡覺」。