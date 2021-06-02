貨運司機曝包裹爆單「不要再網購了」 網嘆：我太難了

疫情嚴峻，民眾因應政府宣導減少出門，民生必需品多採用網路購物，物流業因此業務量暴增。一名貨運司機便發文，因為目前物流業已經無法負荷，懇求民眾「暫時不要再網購」，貼文一出網友紛紛關注回應。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明自己是宅配司機，各家宅配業者目前都無法負荷暴增的包裹量，「包裹已經無法隔日配達了，要幾天？不知道。」他也貼出配貨狀態的圖片，說明「5/26寄的貨要到5/31才有辦法配送」。

他也呼籲民眾盡量減少非必要的包裹配送，「拜託各位～可以先暫時不要網購了嗎？也暫時不要再寄包裹了。」他也無奈表示民眾不要再催促業者包裹何時會送達，「不要再問今天寄什麼時候會到，各家宅配業都已經倒線了⋯⋯。」

貼文一出許引起熱議，許多網友表示疫情期間難以避免使用網購，但不會怪罪物流業者，「「辛苦了，但我就手癢」、「網購是個人權益你沒辦法叫別人不要買，有問題應該跟公司反應。還有網購的人既然要網購就知道要等」、「我還是會網購需要的東西，晚點到貨我OK」、「不是不要買，而是要買的人要有認知，因為大家都用網購所以不要催促，反正該到的時候就會到」、「辛苦了。 可是各大電商一直出優惠活動啊」、「不能網購，出去買東西又會被魔人說我們群聚⋯⋯生活還真難阿！」。