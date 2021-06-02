快訊

國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

貨運司機曝包裹爆單「不要再網購了」 網嘆：我太難了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名貨運司機發文抱怨包裹配送量已經超載，各家物流公司目前都無法負荷，導致包裹難以快速送達。示意圖／ingimage
一名貨運司機發文抱怨包裹配送量已經超載，各家物流公司目前都無法負荷，導致包裹難以快速送達。示意圖／ingimage

疫情嚴峻，民眾因應政府宣導減少出門，民生必需品多採用網路購物，物流業因此業務量暴增。一名貨運司機便發文，因為目前物流業已經無法負荷，懇求民眾「暫時不要再網購」，貼文一出網友紛紛關注回應。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明自己是宅配司機，各家宅配業者目前都無法負荷暴增的包裹量，「包裹已經無法隔日配達了，要幾天？不知道。」他也貼出配貨狀態的圖片，說明「5/26寄的貨要到5/31才有辦法配送」。

他也呼籲民眾盡量減少非必要的包裹配送，「拜託各位～可以先暫時不要網購了嗎？也暫時不要再寄包裹了。」他也無奈表示民眾不要再催促業者包裹何時會送達，「不要再問今天寄什麼時候會到，各家宅配業都已經倒線了⋯⋯。」

貼文一出許引起熱議，許多網友表示疫情期間難以避免使用網購，但不會怪罪物流業者，「「辛苦了，但我就手癢」、「網購是個人權益你沒辦法叫別人不要買，有問題應該跟公司反應。還有網購的人既然要網購就知道要等」、「我還是會網購需要的東西，晚點到貨我OK」、「不是不要買，而是要買的人要有認知，因為大家都用網購所以不要催促，反正該到的時候就會到」、「辛苦了。 可是各大電商一直出優惠活動啊」、「不能網購，出去買東西又會被魔人說我們群聚⋯⋯生活還真難阿！」。

網購 疫情

相關新聞

貨運司機曝包裹爆單「不要再網購了」 網嘆：我太難了

疫情嚴峻，民眾因應政府宣導減少出門，民生必需品多採用網路購物，物流業因此業務量暴增。一名貨運司機便發文，因為目前物流業已經無法負荷，懇求民眾「暫時不要再網購」，貼文一出網友紛紛關注回應。

店家疫情求生改做外帶 可愛造型餐盒被客人評1星：會教壞小孩

本土確診個案持續延燒，全台三級警戒仍維持至6/14，不少餐飲業因為要遵守不能內用的規定，紛紛在疫情期間轉型求生存，只希望能盡快度過這個難關，然而即便是已經在這種非常時期了，卻有客人批評店家的外帶餐盒會「教壞小孩」。

買新房施工！管委會下令「延期」 她無奈：是買來擺設嗎？

因應國內疫情延燒，指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日。一名網友表示，最近買的房子需要施工，由於疫情影響，施工人員只請了3人，但管委會卻要求她「6月14日再看情況動工」，令她相當困擾。

物流司機餓整天吃洋芋片充飢 「正義大媽」敲窗拍照：沒戴口罩檢舉你

台灣新冠肺炎疫情持續，全國三級警戒已延長到6月14日，絕大多數人都選擇宅在家共同抗疫，無法出門也讓網購物流業績蒸蒸日上。有名從事物流業的司機表示，疫情期間貨量直逼雙11「甚至比過年誇張」，一整天沒吃飯在車上吃零食解饞，卻被一名婦人拍照揚言檢舉「沒戴口罩」，讓他長嘆一口氣「最近真的好累…」

麥當勞堆滿待取餐點沒人要送？外送員揭密怒噴「看到直接棄單下線」

台灣因應新冠肺炎疫情，自5月19日起全國進入三級警戒狀態。加上連日梅雨鋒面降下豪雨，絕大部分民眾都寧願待在家防疫兼躲雨，也讓美食外送商機再次爆發。然而有網友在臉書PO出麥當勞堆滿架子的外送餐點，卻苦等不到外送員來取餐，不禁讓人疑惑難道「是罷工了嗎？」

3護理師遭砍傷！他曝「女友差點受害」狂勸轉系 堅定回應惹哭網

新北市雙和醫院3名護理師遭確診患者持刀砍傷，引發醫療恐慌。一名網友表示，「女友可能是差點被砍的那個護理師」，女友曾想報名前線去盡一份力量，但沒報名成功，原po勸女友轉系，但她仍然堅持自己的抱負，此文一出，引發不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。