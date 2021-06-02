買新房施工！管委會下令「延期」 她無奈：是買來擺設嗎？

因應國內疫情延燒，指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日。一名網友表示，最近買的房子需要施工，由於疫情影響，施工人員只請了3人，但管委會卻要求她「6月14日再看情況動工」，令她相當困擾。

一名網友在「買房知識家（A你的Q）」發文，她好不容易買了屬於自己的房子，衛浴及廚具需要變動，因此需要動工，由於三級警戒規定室內5人以上不可群聚，因此她只請3位施工人員，但管委會卻要求她「14日再看情況動工」，若政府又要延期，她就得跟著延期，最後雙方各退一步，這次先延期，但又再次延期，她不會妥協，「我買房子不住，是買來擺設嗎？」，令她相當無奈，「心情真的很糟」。

網友紛紛表示，「在裝修社團看到的確有很多社區不讓人員進去施工，但是說實在又沒停班，可是也不好還沒住進去就跟管委會槓上」、「很多社區都這樣規定」、「工務或必要行為管委會無權禁止」。

不過，有網友認為，疫情期間社區不應該有外人出入，「你還沒有入住，但是裡面已經有很多入住的人，其他人也怕外來施工的人會有狀況，怕有感染，互相理解吧」、「如果我是你的鄰居，知道有外人在這段時間出出入入，我也會心情很糟」、「我相信就這疫情，就算是開區權會...一樣鼓掌通過...」。

有網友則表示，剛買房子，正準備要大裝潢就發布三級警戒，社區宣布禁止一般裝修，不知道何時才能動工，「我還有目前居住的租約壓力，如果來不及裝潢完，租約又到期，我只能求房東高抬貴手讓我們多租一段時間了…」。