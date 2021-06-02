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麥當勞堆滿待取餐點沒人要送？外送員揭密怒噴「看到直接棄單下線」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友加碼貼出另一家麥當勞分店照片，指出架上待取餐點「全部吳伯毅的」。圖擷自外送員的奇聞怪事
網友加碼貼出另一家麥當勞分店照片，指出架上待取餐點「全部吳伯毅的」。圖擷自外送員的奇聞怪事

台灣因應新冠肺炎疫情，自5月19日起全國進入三級警戒狀態。加上連日梅雨鋒面降下豪雨，絕大部分民眾都寧願待在家防疫兼躲雨，也讓美食外送商機再次爆發。然而有網友在臉書PO出麥當勞堆滿架子的外送餐點，卻苦等不到外送員來取餐，不禁讓人疑惑難道「是罷工了嗎？」

網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，圖片中4層取餐置物架早已被塞得滿滿，但是卻不見有外送員來取餐，原PO便好奇問吳伯毅(UberEats)是罷工了嗎？「全是你們的單沒人取…」

該篇貼文引來不少UberEats外送員的怒吼，「一單40元誰要送啊」、「今天倍率如屎」、「1.1倍我ok你先送」、「要不是缺一張達標，誰願意接這種單啊」。亦有人指出若附近沒外送員要接單，就會拉3-4公里外的人過去，「看到麥當勞直接棄單加下線先離開」。

外送員也表示一看到麥當勞的飲料就怕怕，「麥當勞的杯子不知道在軟幾點的」、「手拿還會軟Ｑ彈開」，也有人分享經驗指出玉米濃湯更可怕「蓋子根本是用鼻屎黏的」。有網友突發奇想，建議往後接到這種單子，「全部倒進去小箱裡面，抵達之後再分裝，就不會倒了！」

網友發文指出，麥當勞堆滿待取餐點沒人要送。圖擷自外送員的奇聞怪事
網友發文指出，麥當勞堆滿待取餐點沒人要送。圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員 美食外送 uber eats 麥當勞

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