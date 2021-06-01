圖表系4ni？網製「指揮中心遲到圖表」 被笑虧：有校正回歸嗎

中央流行疫情指揮中心下午2點的記者會，成為媒體及民眾們每日必看之事。不過不少網友發現，指揮官陳時中等人都非準時就座，就有網友整理出5月「疫情指揮中心遲到表現圖表」，表示整月均值遲到5.8分，建議下午2點5分再收看即可，「指揮中心請加油，謝謝！」被其他網友笑虧「竟然有人在統計」、「根本是圖表王」。

該名網友在PTT的「八卦版」（Gossiping）Po出5月份「疫情指揮中心遲到表現圖表」，表示以人員全數坐下為到齊時間，整理出結果，發現指揮官陳時中等人「沒早到過」，月中到月底有遲到越久跡象，「但罵的越用力越趨近於0（分鐘）」，提到遲大最大值為12分（5月24日）、最小值為1分（5月31日），均值為遲到5.8分，並建議大家「怕浪費時間可以在遲到均值時間收看（建議14：05）。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播

網友對於「用心做的圖表」紛紛大讚「圖表王」、「笑死，你真的很閒」、「XDDDDDDDDDDD不過很常遲到真的不好」、「蠻有用的圖表」、「明天到製圖部門報到」、「這時間有校正回歸了嗎」，並佩服他「忍到月底準時發月報表」，還虧了指揮中心「遲刻魔」、「記者會公布這個還比較有意義」。

但也有網友替指揮中心緩頰，「看了圖表根本沒遲到多久啊」、「好像每天遲到30分鐘一樣」、「大家都累到不行，你還在說風涼話」、「你敢保證你一生沒遲到？」