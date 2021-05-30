等半小時公車！通勤上班族崩潰：班次少得太誇張

因應新冠肺炎疫情，全國已升至三級防疫警戒，而為使民眾減少不必要外出，許多公司也改為遠距離上班或分流上班，而大眾交通運輸也面臨載客量減少的問題，多家業者都提出「減少班次」申請，導致等車的時間拉長，使一些仍需要到公司上班的通勤族來說相當困擾。對此，便有網友表示，最近的公車班次也少得太誇張，讓她直呼「這樣到底要怎麼上班」。

原PO在PTT的女孩板上發文分享，日前在捷運西門站等公車，竟然要等23分鐘，讓她不禁抱怨「這樣到底要怎麼上班？遲到還會被扣薪水！」沒想到好不容易走到捷運站，卻發現下一班車還要等6、7分鐘，在轉乘路線時又遇到通道拉下鐵門，上頭貼著「因應防疫需求，暫不開放」的公告，只能換到另一個出口出去。

「全身都是汗，現在是怎樣？停課不停班還各種找麻煩！」原PO說明，捷運班次要等6-7分鐘已經懶得罵了，只想要找到今天也有出門上班的人，「大家一起來討拍」。此文一出，不少網友便無奈回應「所以這陣子每天都在遲到」、「可能捷運站要節省人力集中區域消毒吧，共體時艱，早點出門」、「現在疫情期間，很多事情都不方便，撐下去吧，給妳拍拍」。

也有留言為捷運公司解釋道「只限制部分出入口的部分，不是只在台灣才這樣做，其他疫情嚴重的國家都這樣」、「減少班次是為了讓捷運人員減低負載，妳都不知道北捷被匡了一堆確診嗎？還有約聘員工、志工都沒上班了，現在的就是用最少資源運作中」、「封閉入口是為了確認內部人數，國外也常這樣做喔」。