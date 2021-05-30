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確診者足跡到過這家麵包店 店家「自曝店名」被網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
花蓮縣衛生局長朱家祥。 圖／翻攝花蓮縣府直播畫面
花蓮縣衛生局長朱家祥。 圖／翻攝花蓮縣府直播畫面

國內新冠疫情逐漸延燒，中央流行疫情指揮中心於昨（29）日公布，國內新增320例、校正回歸166例及21人死亡。其中，花蓮縣政府也在昨天的疫情記者會上公布確診者足跡，沒想到足跡中的「麵包店，花蓮市中山路」店家，就當日晚間自行在臉書上坦承，確診者到過的麵包店就是「本店」。

花蓮縣政府於29日的記者會上說明，案7675曾有北部就醫旅遊史，並在23日到25日造訪藥局、全聯、電信門市及麵包店，其中，足跡中的「花蓮市中山路的麵包店」，讓許多民眾不禁也紛紛猜測起到底是哪間。對此「一八一烘焙屋」便在臉書粉專發文說明，疫調中的中山路的麵包店「就是本店！」

「麵包店，花蓮市中山路」，讓許多民眾不禁猜測是中山路上的哪間麵包店。 圖／翻攝自花蓮縣政府臉書
「麵包店，花蓮市中山路」，讓許多民眾不禁猜測是中山路上的哪間麵包店。 圖／翻攝自花蓮縣政府臉書

「一八一烘焙屋」坦言，想會直接公布的原因就是「希望不要造成中山路其餘麵包店家的困擾，並提醒於此時段有來店消費的客人多留意自身身體狀況。」更在文末補充道，店內都有依照規定進行實聯制、入口處量體溫、手部酒精消毒等等措施，每天打烊也有進行相關消毒作業，請民眾放心。

「最後，我們祝福案7675早日康復，我們等您再度光臨。」業者也藉此公布了確診者曾到訪的時間，希望足跡有重疊的民眾，要多加留意自己的身體健康。此文一出，引出許多花蓮民眾的支持和鼓勵，紛紛留言道「向你們致敬，我也是花蓮人住在桃園，等疫情過後，回去花蓮探親一定到你們店敗家」、「麵包超好吃的，有機會會再去買」、「超級棒的店家，誠實面對為上策，喜歡你們家好好吃的麵包」。

「一八一烘焙屋」當日便在臉書粉專發文說明，疫調中的中山路的麵包店「就是本店！」 圖／翻攝自一八一烘焙房臉書
「一八一烘焙屋」當日便在臉書粉專發文說明，疫調中的中山路的麵包店「就是本店！」 圖／翻攝自一八一烘焙房臉書

實聯制 疫情 記者會 酒精

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