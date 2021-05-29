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屏東人「20年沒吹冷氣」秀電費帳單網嚇傻：是神的境界

聯合新聞網 / 綜合報導
夏天炙熱，不少民眾已經開始吹冷氣消暑。 示意圖／ingimage
夏天炙熱，不少民眾已經開始吹冷氣消暑。 示意圖／ingimage

連日高溫讓人忍受不了，紛紛打開冷氣消暑，一名女網友表示自己今年還沒開過冷氣，都只靠一支電風扇度過夏天，讓網友大讚，結果該文底下又出現「神人」秀出自己電費帳單，更讓網友驚嘆「真心強！」。

聯合新聞網寫道，一名網友不開冷氣靠一支電扇過夏天，網友表示因為最近缺水又缺電的情況下，讓她深深感受能源重要，加上自己很耐熱，今年到現在都還沒有開過冷氣，只有客人來才會開。

該文在臉書社團「不塑之客」發表後，也引起許多網友大讚，不過在底下留言處更釣出一名神人，他表示「住屏東20年沒冷氣」，更秀出自己3-4月份的電費帳單，金額竟然只有170元。

一名屏東網友表示自己20年沒吹冷氣，秀出帳單金額只有170元讓大家嚇傻。 圖／不塑之客
一名屏東網友表示自己20年沒吹冷氣，秀出帳單金額只有170元讓大家嚇傻。 圖／不塑之客

網友看到也驚呼，「身在屏東，真心強」、「這是神的境界」，該名網友也出面說明，因為住在鄉下平房，白天有風，晚上很涼，只有颱風前的悶熱比較難受，其他日子都還好。

其實原文也有不少網友有相同經驗，「我家還沒開始吹冷氣」、「沒開冷氣+1，去年直接把房間的舊冷氣拆了」、「我自己在家不管多熱，也不會開冷氣」、「家裡不裝冷氣」、「我們家白天最熱快40度，沒冷氣」。

夏天 省電

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