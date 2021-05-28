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三級警戒悶壞 居然有人在這打高爾夫、玩滑板車、丟飛盤？網全傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為玩飛盤示意圖。 圖片來源/Ingimage
圖為玩飛盤示意圖。 圖片來源/Ingimage

全台疫情三級警戒，小孩全面停課，讓很多家長忙翻天，又要顧小孩作息，又要兼顧工作與家事，一個頭兩個大。小孩體力十足，有些家長帶著小孩上大樓頂樓「放電」，快樂丟飛盤、騎滑板車，整個天台都是孩子玩樂的大平台，卻又因為太吵引發鄰居抱怨。

有位住在頂樓的女網友在爆怨2公社發文，說防疫在家很困擾。案例一是有位爸爸帶著大孩子在天台玩飛盤，案例二是另一位媽媽放小孩到天台玩滑板車，聽到她抗議後家長表示，「在家裡跳繩被樓下鄰居反應了，所以只能上樓」。原po相當傻眼，「天台也是頂樓住戶的天花板好嗎？」

原po補充，沒有要限制住戶上樓放風，如果是戴好口罩放風、打太極、靜態漫步都很歡迎，但頂樓應該是公共空間，非玩樂空間，如果放任小孩在天台跑跳碰，不但會吵到頂樓住戶，同時也危險。

不少頂樓住戶心有戚戚焉，「我們鄰居更不要臉，自己家住AB棟，跑到DC棟頂樓來跑跳」、「跳繩、打球的每天都有」、「有媽媽帶小朋友去頂樓上體育課跳繩，被我講了才去一樓中庭」、「我家頂樓還有人打高爾夫球⋯那個球在地上兜兜兜兜的聲音，真的讓人很怒」、「有人早上6點半在天台折返跑，才是暈倒」、「遇過頂樓溜小孩兼溜狗的啊！根本當操場跑」。

家長也無奈，「樓下嫌樓上，家長們帶小孩做運動課錄影回傳，也不容易啊！還是要集合到一樓大廳跳給警衛叔叔看？」、「老師有規定120組開合跳3次，好在我們是樓中樓,在樓上跳吵不到樓下的住戶」、「大樓有中庭，但小孩在那邊玩也是有戴口罩，可是又有住戶罵小孩遊玩的聲音很吵⋯真的好累啊」。

也有網友覺得互相體諒就好，「我直接問樓下鄰居，可不可以一天給我十分鐘讓小孩子跳繩？剛好我家樓上到樓下都有年齡差不多的小孩，所以大家講都能理解也很好講話」。網友感嘆，「這個時後就知道透天的好」、「天台玩飛盤也太危險了吧」。

口罩 三級警戒 高爾夫

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