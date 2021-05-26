貨量爆增宅配司機曝辛酸「口罩沒乾過」 網心疼：真的辛苦了

因疫情影響，各種民生用品貨量大增，外送員與物流司機忙得不可開交，在炎熱的天氣下依然戴著口罩，做好防疫工作。有名宅配司機發文透露，即便戴著口罩，仍有民眾投以鄙視目光、罵他散播病毒或不斷打電話催促，令原PO十分難過。

一名宅配司機於臉書社團《我是艋舺人》上發文吐心酸，「我們是宅配司機，我們可能沒有像醫護人員那麼偉大，但為了大家的貨物我從早送到晚」，大熱天送貨之下他更自曝「我的口罩從來沒有乾過」，當民眾在家等待收貨時，他必須外出工作，「我全身上下只有一片口罩保護我自己，沒辦法這是我選擇的工作」。

最後原PO也於文末呼籲「希望收件人能夠下樓至空曠處領貨，並強調「如果可以我也希望自己送貨平安健康」、「我們也有家人！」，文章吐露了物流業滿滿的辛勞與無奈，但仍希望大家能夠互相包容、共度難關。

網友紛紛留言為原PO加油打氣，「真的辛苦你了，呼籲社團人真的要時刻體諒他人」、「口罩濕，一定要記得換新的，不然的話，就失去作用了，加油」、「我也是物流能體會，有些人看到我跟看到鬼一樣，酒精一直往我身上噴」、「辛苦了，要想想還有這些辛苦工作的人，誰也不想遇到這樣，大家要有同理心」。