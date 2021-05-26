阿婆在「供五停二」期間把取水站當洗衣場 網怒：不會去海邊洗？

台灣面臨水荒，苗栗的頭份、竹南早已於4月6日起分區實施「供五停二」限水措施，然而台灣目前降雨量有限，因此各縣市水情依舊吃緊。有民眾在「爆料公社」轉發臉書社團「竹南大小事」的一則貼文，透露有阿婆把公共取水區當成洗衣場洗衣服，原PO氣憤罵道「乾旱期，自來水公司提供地下水供應站，結果變成洗衣場？」，引發眾人熱議。

原PO在臉書社團「竹南大小事」貼出兩張照片，表示一大清早出門，看到有位阿婆在苗栗縣竹南鎮大厝里社區活動中心附近的取水區洗衣服，於是走上前詢問「怎麼在這洗衣服」，卻遭來阿婆大罵「不然你去你家裝水給我洗衣服啊」，還對原PO罵了一句髒話。原PO覺得現階段台灣很多民眾都處於缺水窘境，阿婆竟然在公眾取水地霸佔一個水龍頭並且開水用力洗衣服。原PO還補充說自己沒拍到阿婆把水龍頭開到最大、讓水一直漏的照片，不過阿婆至少有戴著口罩洗衣服。

貼文曝光後，不少網友留言表示「沒公德心」、「不會去海邊洗衣服嗎？為什麼要用公用的水？」、「這樣真的『母湯』，大家都一樣在停水，而且還用飲用水洗衣服，真浪費」、「我早上去裝水時也有遇到一個帶整桶衣服去洗的」、「若無視於此濫用水資源，沒有公權力介入，未來提水站會有更多亂像，洗碗洗衣洗車洗澡都出現」。

然而也有網友認為阿婆或許有她的難處，「若不是家中沒水，沒有人會想要帶衣服出門去洗吧」、「要洗衣服可以，請自己裝水回家洗，不要把取水區當成自家門口」。