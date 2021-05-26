快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

房東主動降租1000元！反遭租客嗆「無感」 網怒：漲房租就有感了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名房東決定這個月降租1000元，有租客卻認為，「降1000元無感」，令他相當氣憤，決定唯獨不降這位租客的房租。圖／ingimage
一名房東決定這個月降租1000元，有租客卻認為，「降1000元無感」，令他相當氣憤，決定唯獨不降這位租客的房租。圖／ingimage

國內疫情升溫，不少人的生計受到影響，因此有些房東會選擇降租。一名房東表示，這個月降租1000元，但沒想到竟有租客認為，「降1000元無感」，令他相當氣憤，決定唯獨不降這位租客的房租。

一名房東在「爆怨2公社」發文，因疫情影響，許多租屋族希望房東減租，但許多房東是以房養房或是完全靠房租生活，這個月他決定降租1000元，不少租客非常感謝他，但有位租客認為，「降1000元無感，還不如不要降」，令他相當無奈，「我只好唯一不降她的房租」，並表示房東降租是體諒房客，但不是給大家道德綁架，「房東被貸款追的時候，難道要跟房克說要漲租嗎？」。

此文一出，許多網友紛紛痛批這位房客，「降1000無感，怎不漲1000？反正無感」、「給他漲房租他就會有感了」、「沒甚麼事是應該的」、「約到了就趕他出去吧，不懂感激的人要遠離」、「現在的人都沒羞恥心，哪來的感恩心」、「請她買房就不用繳房租了」、「沒錯，可憐之人必有可恨之處，互相尊重是必要的，講話態度更重要～」、「降1000很好了」、「若是我房東這樣說，我會很感謝，不無小補」。

有網友則大讚原po是好房東，「好房東耶，我不敢求降租金只希望不要漲⋯」、「好好喔⋯我房東還要漲我1000房租」、「您人真好！」。

有網友同意原po說法，「有降感謝房東，沒降我也不會說什麼，因為他也沒有必須這麼做」、「房東降房租是佛心，不是應當的，疫情又不是房東造成的，憑什麼房東一定要共體時間，房客有壓力，你又知房東就沒有壓力」。

房東 房客 疫情 佛心

延伸閱讀

疫情期間共體時艱 內政部：中央社宅店鋪減租三個月

魏如萱咖啡店遇佛心房東　自動降租2個月網讚「暖心」

要房東「因疫情減店租」遭不讀不回 網友直言：別痴心妄想

市場沒客人、房東不願降租 攤商苦撐「誰能救我們」遭網曝現實面

相關新聞

路上遇機車「VIP專屬車位」 網笑：停車格也有社交距離

一位民眾觀察到路上出現的奇觀，並在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出一張照片，從照片中可以看到一輛熊貓外送的機車停在只有畫一格的停車格上，讓他不禁調侃這停車格是「VIP專屬車位」

嫌「萬華救護車很吵」被罵爆 愛莉莎莎一串文澄清仍遭轟沒誠意

曾稱「住在毒窟萬華」，後來又修改成「疫情急速升溫的萬華」的愛莉莎莎又再度失言！日前她在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，「你不覺得最近救護車很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話，她還繼續回「你就不要不敢講！」遭網友怒轟她「自私」。

房東主動降租1000元！反遭租客嗆「無感」 網怒：漲房租就有感了

國內疫情升溫，不少人的生計受到影響，因此有些房東會選擇降租。一名房東表示，這個月降租1000元，但沒想到竟有租客認為，「降1000元無感」，令他相當氣憤，決定唯獨不降這位租客的房租。

噴藥人員「吃飯躲巷子」好狼狽！ 他暖心喊：自我約束應該的

全國三級警戒延長至6月14日，許多餐廳都停止開放內用座位，避免增加傳染風險，不過也讓許多在戶外工作的民眾感到困擾。一名噴藥人員就透露，由於自己的工作風險較高、又只能在外用餐，他只好躲在巷子內快速進食；但即使連吃頓飯都相當艱辛，他仍暖心表示，為了防疫「這點自我約束沒什麼」。

疫情升溫！他怨房東禁止「帶朋友回家」 網反嗆：自己待著很難嗎？

國內疫情升溫，指揮中心宣布延長全台三級警戒至6月14日並呼籲民眾減少外出，降低染疫風險。一名房東因應疫情規定，「除了家長可探訪以外．其他人員一律全面禁止入內探訪」，不過，有住戶好奇，若想帶網友回家是否會被罰錢，引起許多網友討論。

疫情衝擊餐飲業 「三級警戒延長」業者曝心酸：要倒閉了

台灣疫情尚未趨緩，全國三級警戒延長至6月14日，許多店家為了防疫都暫停營業，卻也衝擊到民生經濟。近日一名網友發文詢問三級警戒延長「餐飲業會不會倒閉」，貼文引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。