房東主動降租1000元！反遭租客嗆「無感」 網怒：漲房租就有感了

國內疫情升溫，不少人的生計受到影響，因此有些房東會選擇降租。一名房東表示，這個月降租1000元，但沒想到竟有租客認為，「降1000元無感」，令他相當氣憤，決定唯獨不降這位租客的房租。

一名房東在「爆怨2公社」發文，因疫情影響，許多租屋族希望房東減租，但許多房東是以房養房或是完全靠房租生活，這個月他決定降租1000元，不少租客非常感謝他，但有位租客認為，「降1000元無感，還不如不要降」，令他相當無奈，「我只好唯一不降她的房租」，並表示房東降租是體諒房客，但不是給大家道德綁架，「房東被貸款追的時候，難道要跟房克說要漲租嗎？」。

此文一出，許多網友紛紛痛批這位房客，「降1000無感，怎不漲1000？反正無感」、「給他漲房租他就會有感了」、「沒甚麼事是應該的」、「約到了就趕他出去吧，不懂感激的人要遠離」、「現在的人都沒羞恥心，哪來的感恩心」、「請她買房就不用繳房租了」、「沒錯，可憐之人必有可恨之處，互相尊重是必要的，講話態度更重要～」、「降1000很好了」、「若是我房東這樣說，我會很感謝，不無小補」。

有網友則大讚原po是好房東，「好房東耶，我不敢求降租金只希望不要漲⋯」、「好好喔⋯我房東還要漲我1000房租」、「您人真好！」。

有網友同意原po說法，「有降感謝房東，沒降我也不會說什麼，因為他也沒有必須這麼做」、「房東降房租是佛心，不是應當的，疫情又不是房東造成的，憑什麼房東一定要共體時間，房客有壓力，你又知房東就沒有壓力」。