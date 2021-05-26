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提醒帶口罩遭訪客嗆「妳最毒」 女保全心碎：沒有比較低賤

聯合新聞網 / 綜合報導
一名職業為保全的女網友委屈發文，指稱要求訪客依規定配戴口罩竟被罵「妳最毒」，令她心寒。示意圖 報系資料照(記者陳秋雲/攝影)
一名職業為保全的女網友委屈發文，指稱要求訪客依規定配戴口罩竟被罵「妳最毒」，令她心寒。示意圖 報系資料照(記者陳秋雲/攝影)

台灣疫情升溫，全國三級警戒延長至6月14日，各地防疫措施嚴陣以待，但仍有部分民眾未依照規定配戴口罩。近日一名職業為保全的女網友委屈發文，指稱提醒訪客進入建築要配戴口罩，竟被回罵「妳最毒」，貼文一出引起熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她在文中說明自己的職業是保全，近期因為疫情調整門禁管制，大樓管委會也都依照政府規定嚴謹制定社區規範。然而近日原PO值班時，提醒一名未戴口罩的訪客應依照規定配戴口罩，「直接被兇『其實該戴的是你 你最毒！你接觸的人最多！』」，幸好當時有旁人一同提醒，該訪客才勉為其難戴上口罩。

對方離譜的行徑讓原PO十分委屈，「我想說的是⋯保全真的不閒，身分也沒有比較低賤，請稍微體諒體諒。」原PO自己也會害怕病毒擴散，「收來的包裹信件都消毒過後，才送至住戶手上或投至信箱、大廳把手摸過幾次我們就消毒幾次、確保每位訪客都在合格的體溫範圍內才放行。」盡心盡力工作卻換來一句「妳最毒」，讓原PO十分心寒。

貼文一出引起烈討論，「沒有拿酒精噴他已經是對他最大的溫柔了」、「他嘴巴最臭」、「再怎麼毒也沒他嘴巴毒」、「真的，好多都是指責保全，我們也是人啊⋯」。也有網友提供建議，「把沒戴口罩罰3000~15000元的罰則貼在櫃檯就好！對方若執意不戴口罩，就說：『我們會把監視器畫面由管委會轉交給衛生局，看衛生局要不要對你開罰3000元~15000元？』」。

口罩 保全 疫情 三級警戒

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