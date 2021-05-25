快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被客人罵哭！好市多員工「委屈流淚」原因曝 網喊：將心比心

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
好市多。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

知名美式賣場好市多Costco）商品種類應有盡有，高CP值商品深受廣大消費者的喜愛。然而，隨著國內疫情升溫，各大場所、商店皆採「實聯制」登記；但就有一名好市多員工PO文表示，配合政府實聯制政策，卻因此被客人罵哭，貼文掀起熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》發文表示，好市多是大型賣場，會員眾多，很多年長者不太會用實聯制，所以他們要派人教學，檢查實聯制簡訊，導致塞車情況。

原PO提到，「最近被會員罵到我哭了不知道幾次，請稍微配合一下，我們來客數跟其他大賣場比起來，人數至少多20倍以上」，加上停課又有不少媽媽請防疫假，「我們要的只是等待幾秒，然後對我們說辛苦了就好了」。

貼文一出，引來不少網友留言打氣，「真的是辛苦他們了！請大家能多多體諒」、「你們真的很辛苦，請大家將心比心」、「大家團結一起加油」、「辛苦了 ，其實疾管家真的很方便了」、「老人家如果不會掃描，請他去旁邊手寫也可以，家裡的年輕人也可以先指導一下。」

好市多 Costco 實聯制 疫情

延伸閱讀

防疫期突接好市多來電…他怕要篩檢 結局反轉羨煞網友

好市多「18字公告」結帳等超久 網全讚：高規格防疫

好市多限購「拌麵2箱」！她怒：我家18人怎麼夠 反遭網友酸

一個月內出包五次！ 好市多酪梨三千多公斤退運銷毀

相關新聞

路上遇機車「VIP專屬車位」 網笑：停車格也有社交距離

一位民眾觀察到路上出現的奇觀，並在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出一張照片，從照片中可以看到一輛熊貓外送的機車停在只有畫一格的停車格上，讓他不禁調侃這停車格是「VIP專屬車位」

嫌「萬華救護車很吵」被罵爆 愛莉莎莎一串文澄清仍遭轟沒誠意

曾稱「住在毒窟萬華」，後來又修改成「疫情急速升溫的萬華」的愛莉莎莎又再度失言！日前她在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，「你不覺得最近救護車很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話，她還繼續回「你就不要不敢講！」遭網友怒轟她「自私」。

被客人罵哭！好市多員工「委屈流淚」原因曝 網喊：將心比心

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，高CP值商品深受廣大消費者的喜愛。然而，隨著國內疫情升溫，各大場所、商店皆採「實聯制」登記；但就有一名好市多員工PO文表示，配合政府實聯制政策，卻因此被客人罵哭，貼文掀起熱議。

消費1億多元找不到發票 網怨：是誰打成我的載具

每次統一發票開獎日，就即時會多出幾位千萬富翁，有些更是以小博大，買份報紙或是一瓶冷飲，就喜從天降中大獎。有位網友在社群網站報喜說自己這次電子發票兌獎中了600元，但是有一筆消費很可疑，尋遍自己的321張發票，就是沒有這一筆，大嘆「到底是誰打成我的載具」？

醫護長時間戴手套「雙手過敏脫皮」 店員貼心問候暖哭眾人

台灣疫情升溫，各地皆採取更嚴謹的防疫措施，也讓醫護相關工作人員工作爆量。近日一名職業為牙助的網友發文，分享去超商購物時因衣著被店員暖心問候，他也貼出因工作受傷的雙手，令大批網友直喊心疼。

避免買菜群聚？地方社團籲「按地址分流時段」 網喊全台一起來

全台防疫大作戰，絕大部分民眾已有少出門、勤洗手、戴口罩的觀念，但無論家庭或個人每周總會有採買食物、民生用品的需求，而不得不出門補貨。不少確診者足跡也去過賣場、市場，就怕民眾一窩蜂採買反而有群聚風險，臉書社團「信義區三兩事」呼籲網友自主分流，「控制好自己外出採買的時段，讓人群更分散，彼此更安全」，po文獲得大批網友讚賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。