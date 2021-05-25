被客人罵哭！好市多員工「委屈流淚」原因曝 網喊：將心比心

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，高CP值商品深受廣大消費者的喜愛。然而，隨著國內疫情升溫，各大場所、商店皆採「實聯制」登記；但就有一名好市多員工PO文表示，配合政府實聯制政策，卻因此被客人罵哭，貼文掀起熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》發文表示，好市多是大型賣場，會員眾多，很多年長者不太會用實聯制，所以他們要派人教學，檢查實聯制簡訊，導致塞車情況。

原PO提到，「最近被會員罵到我哭了不知道幾次，請稍微配合一下，我們來客數跟其他大賣場比起來，人數至少多20倍以上」，加上停課又有不少媽媽請防疫假，「我們要的只是等待幾秒，然後對我們說辛苦了就好了」。

貼文一出，引來不少網友留言打氣，「真的是辛苦他們了！請大家能多多體諒」、「你們真的很辛苦，請大家將心比心」、「大家團結一起加油」、「辛苦了 ，其實疾管家真的很方便了」、「老人家如果不會掃描，請他去旁邊手寫也可以，家裡的年輕人也可以先指導一下。」