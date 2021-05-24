外送搬「2大2小箱」到醫院 結局反轉超傻眼：真的不要害人

國內疫情逐漸嚴峻，許多人購買餐點的方式都會選擇訂外送，或者是外帶，但日前一名外送員接到一大量訂單的地址是某醫院的急診室，於是找了另一名外送員合作將餐點送到急診室，一共搬了兩大兩小箱到現場，事後才知道這筆訂單造成「意外困擾」，讓他忍不住怒罵「真的要熱心也不要害人！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」直呼，「妳要熱血點餐給醫院，真的會害死人」，並說明自己以為是醫院要吃才送，才辛苦搬了兩大兩小箱，後來才知道訂購者根本不是醫院的職員，導致人家急診不但不收，還讓外送員暴露在危險中。

對此，他更補充表示，「妳知道比起醫護人員的全身防護，外送員的防護裝備少的可憐嗎？」原PO說明，自己跟另一個人白白承受高染疫風險，只為了賺70塊的外送費，即使店家很開心有好幾千塊的訂單，但醫院的急診人員很困擾，這「熱心」的行為，讓他氣憤直言「外送員的性命不是命嗎？還要自己花時間全身加全車消毒」。

此文一出，許多網友們見狀紛紛回應，「無言…相比上次訂餐請外送員把便當分給遊民的，好像就還好了」、「客人：看我多有善心。醫院：呃這是什麼，我們不亂收不明的東西」、「真那麼熱血就自己去送，不要推外送員上火線」、「北爛無藥醫，真有心就自己買去」、「下次希望客人可以提前跟醫院通知，才不會浪費彼此時間」。